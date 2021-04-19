ФБК: к утечке базы данных причастен бывший сотрудник фонда

Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что к утечке базы с адресами электронных почт людей, зарегистрировавшихся на митинг "Свободу Навальному!", причастен бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов).

"Как всегда, 99% хакерских атак происходит через инсайдера, через крысу. У нас да, сотрудник, бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера", — сообщил Волков. Он также добавил, что в ФБК всегда понимали, что за сотрудниками фонда идёт "охота фээсбешная", на них давят, запугивают, покупают. По словам Волкова, после увольнения у сотрудника, имени которого он не назвал, отобрали все доступы, но не учли, что доступ к логам почты у него остался. Волков принес извинения за произошедшее и пообещал опубликовать подробный отчет об утечке базы.

16 апреля стало известно, что в открытый доступ попала база с электронными адресами людей, которые выразили готовность выйти на митинг с требованием освободить Навального. Подлинность базы подтвердил директор ФБК Иван Жданов. По словам Жданова, собранная база содержит исключительно электронные адреса, без фамилий, имен и каких-либо уточняющих данных. Однако зарегистрировавшийся на сайте "Свободу Навальному!" корреспондент "Дождя" получил письмо со своей датой рождения, ФИО и адресом регистрации и предупреждением, что . через несколько дней подобное письмо получит его работодатель.

Сервис, через который производилась рассылка, сообщил, что для доступа к данным использовались учетные данные одного из пользователей.

Сайт "Свободу Навальному" был создан 23 марта для сбора подписей желающих участвовать в митинге. Соратники Навального объявили, что назовут дату митинга после того, как на сайте зарегистрируются 500 тысяч человек. Однако в воскресенье в связи с резким ухудшением состояния здоровья находящегося в колонии Алексея Навального соратники политика анонсировали митинг на 21 апреля.