В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры Москвы к Фонду борьбы с коррупцией, Фонду защиты прав граждан и к штабам Навального о признании организаций экстремистскими, сообщили в пресс-службе суда. "О процессуальном движении по иску (решение вопроса о принятии к производству, назначение заседаний) будет сообщено дополнительно по мере появления соответствующей информации", — добавили в Мосгорсуде.

16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (включён в реестр иностранных агентов в РФ) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»" – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.

Директор ФБК Иван Жданов и руководитель сети штабов Леонид Волков (они находятся за границей из-за угрозы уголовного преследования) опубликовали заявление, в котором утверждается, что сторонники Навального в России продолжат свою деятельность. "Всегда, каждую минуту вели нашу деятельность исключительно мирно и исключительно законно", – подчёркивается в заявлении. "Нет больших сомнений в том, какое решение примет путинский "суд" по иску прокуратуры. Довольно скоро ФБК и Штабы Навального окажутся "экстремистскими организациями". Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник", – признают Жданов и Волков.

"Фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен", утверждают руководители ФБК. По их мнению, действия властей связаны с подготовкой крупного протестного митинга и выборами в Госдуму. "Мгновенных ответов у нас, конечно, нет. Но мы их найдем. Мы продолжим нашу работу – мирно, публично, эффективно", – говорится в заявлении.