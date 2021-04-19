Журналистам на митингах предложили выдавать номерные знаки и QR-коды

Совет по правам человека при президенте России разработал пакет предложений, призванных "снизить количество случаев необоснованных задержаний" сотрудников СМИ на публичных мероприятиях, пишет "Коммерсантъ". Совет предложил усовершенствовать отличительный знак, который обязаны носить поверх зеленого жилета журналисты, работающие на митингах и пикетах.

СПЧ рекомендует сделать этот знак номерным, а также предлагает выдавать журналистам QR-коды, которые смогут верифицировать полицейские и сотрудники Росгвардии. Также СПЧ посоветовал Союзу журналистов России запустить в разных регионах России пилотные проекты, в рамках которых журналисты и блогеры станут получать аккредитации для работы на митингах, а их данные будут заносить в специализированный реестр.

Члены профильной комиссии СПЧ по правам журналистов уверяют, что даже не обсуждали этот проект. Однако документ, по данным источников собеседников газеты, уже рассылается в полпредства как "руководство к действию". Пострадавшие на недавних митингах журналисты указывают, что полицейские не обращали внимания на их жилеты, и сомневаются, что добавление QR-кодов даст какую-либо защиту.

В апреле Роскомнадзор утвердил вид отличительных знаков для журналистов, работающих на митингах — бейджа и жилета. На бейдже с надписью "Пресса" размером не менее 9,5 на 14 сантиметров должна быть фотография сотрудника СМИ, его имя, фамилия, отчество, наименование СМИ, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия. Журналисты должны носить жилеты неонового зеленого цвета с надписью "Пресса".

Сотрудники полиции и Росгвардии активно задерживали и избивали журналистов, которые в январе-феврале работали на протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального. По данным Союза журналистов России, на акциях 23 января задержали более 40 журналистов, 31 января — около 60, а 2 февраля — еще восемь представителей прессы.