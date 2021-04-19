Жертвы теракта в Беслане объявили голодовку солидарности с Навальным

Сопредседатель общественного комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева и ещё четверо участников движения, пострадавших в результате теракта в Беслане в 2004 году, объявили голодовку в знак солидарности с политиком Алексеем Навальным, который держит голодовку в заключении. В акции в поддержку Навального участвуют дочь Кесаевой Зарина, а также участники движения "Голос Беслана" Земфира Цирихова, Борис Ильин и Замира Кокоева.

"Сейчас, когда здоровье Навального в критическом состоянии, невозможно для нас оставаться в стороне. Мы очень за него переживаем. Ситуация такая, что мы видим: человека взяли в заложники и добивают его. Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году. Тогда их не спасли. И мы прошли сотни судов, чтобы понять, что судов в России нет. Мы кричали, что если после Беслана власть не ответит за содеянное, то безнаказанность породит новые преступления. Всё началось с Беслана. И продолжается. Но тогда этого очень многие не видели и не понимали. Сейчас начали понимать, что установлен очень опасный режим не только для граждан России, но и для всего человечества. Очень жаль, что гражданское общество нас не услышало", – отметила Кесаева.

По её мнению, "Навальный стал тем человеком, который смог донести до сознания миллионов, что собой представляет путинская власть". "Он показал, что не надо бояться, что надо бороться, – подчеркнула Кесаева. – Нам важно выразить наше отношение, нашу гражданскую позицию. Молчать – это значит предавать самих себя, будущее своих детей".

10 апреля в знак солидарности с Навальным голодовку объявил ученый-биолог из Москвы, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов. Ученый также создал в фейсбуке группу, где солидарные с ним люди могут присоединиться к голодовке.