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Археология. Будущее

Эффект Clubhouse. Эфир в 18:05

Временный хайп или соцсеть будущего? В студии Радио Свобода – интернет-эксперт Антон Меркуров

В минувшем году в мир соцсетей ворвался Clubhose – сеть голосовых конференций на бесчисленное множество тем. Чем объяснить взрывной рост ее популярности? Социальной изоляцией в условиях пандемии? Тоской по человеческому голосу? Чувством исключительности при общении со звездами? Переживет ли Clubhouse снятие ограничений и возвращение к нормальной социальной жизни или останется соцсетью на час?

Гость Радио Свобода – интернет-эксперт Антон Меркуров. Эфир в 18:05.

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