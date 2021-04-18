Эффект Clubhouse. Эфир в 18:05

В минувшем году в мир соцсетей ворвался Clubhose – сеть голосовых конференций на бесчисленное множество тем. Чем объяснить взрывной рост ее популярности? Социальной изоляцией в условиях пандемии? Тоской по человеческому голосу? Чувством исключительности при общении со звездами? Переживет ли Clubhouse снятие ограничений и возвращение к нормальной социальной жизни или останется соцсетью на час?

Гость Радио Свобода – интернет-эксперт Антон Меркуров. Эфир в 18:05.

