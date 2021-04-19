Марш "Бессмертного полка" в России 9 мая не состоится

Празднование Дня победы 9 мая в России второй год подряд пройдёт без маршей "Бессмертного полка" - шествий, участники которых несут портреты своих воевавших родственников. Причина в ограничениях, связанных с эпидемией коронавируса, заявляют организаторы.

Хотя многие ограничения в России сейчас отменены, в большинстве регионов, в том числе в Москве, продолжает действовать запрет на массовые уличные мероприятия, такие как митинги и шествия.

По словам сопредседателя центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой, 9 мая акция пройдёт в онлайн-формате. "Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования и мы как организатор сможем всё-таки организовать шествие "Бессмертного полка России" в очном формате", — сказала она, выразив надежду, что такое шествие сможет пройти 24 июня.

В прошлом году 9 мая не состоялся ни "Бессмертный полк", ни ставший в последние годы традиционным парад в Москве. Тогда в России действовали жёсткие карантинные меры (формально называвшиеся режимом самоизоляции или нерабочих дней). После отмены части ограничений 24 июня прошлого года - в годовщину парада Победы - в Москве провели парад, однако от шествия "Бессмертного полка" решено было отказаться.

Мероприятие в "онлайн-формате" означало, что организаторы просили участников загрузить фотографии фронтовиков на специальный сайт. В связи с акцией в прошлом году было возбуждено несколько уголовных дел - против людей, которые в шутку или в знак протеста загружали фото нацистов или деятелей, осуждённых в СССР за коллаборационизм, таких как генералы Власов и Краснов.

Ещё в конце марта сообщалось, что власти Москвы планируют отменить запрет на массовые мероприятия к концу апреля, чтобы провести акцию "Бессмертный полк" и парад 9 мая в очном формате. Однако такой отмены не произошло. В последние недели в Москве прекратилось снижение числа заражённых коронавирусом, напротив, оно начало несколько расти. Сейчас в сутки стабильно выявляется более 2 тысяч заражённых, что больше, чем в феврале и марте.

В Москве при этом отменена большая часть ограничений в связи с коронавирусом. Работают рестораны и ночные клубы, проводятся концерты и спортивные мероприятия со зрителями. 18 марта на заполненном стадионе в Лужниках выступал президент России Владимир Путин. У многих зрителей не было масок. Организаторы заявляли, что санитарные требования были соблюдены, и заняты были только 50 процентов мест, как предписано.

Общественно-политические уличные массовые мероприятия, однако, официально запрещены, заявки на их проведение отклоняются под предлогом коронавируса, а несогласованные акции разгоняются. Против нескольких соратников оппозиционера Алексея Навального из-за акции 23 января в его поддержку возбуждено уголовное дело - их обвинили в нарушении санитарных норм.

"Бессмертный полк" возник как инициатива энтузиастов в 2000-е годы. Затем акция стала проводиться под эгидой государства, в ней несколько раз участвовал Путин и другие представители властей.

Подготовка к параду 9 мая идёт в обычном режиме, о его возможной отмене не сообщалось.