ПАСЕ проголосует по резолюции с требованием освободить Навального

Депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы подготовил проект резолюции, в котором ассамблея призывает освободить из заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Голосование по документу может состояться в четверг, 22 апреля.

На этот день в Страсбурге запланированы срочные дебаты на тему ареста и заключения Навального, передаёт DW. Резолюцию с требованием освободить политика до начала июня подготовил основной докладчик дебатов — французский депутат Жак Мэр, представляющий "Альянс либералов и демократов за Европу", сообщает ТАСС.

Агентство ознакомилось с проектом документа. В нём депутаты призывает Россию освободить Навального "при любых обстоятельствах" до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека. Оно запланировано на 7 июня. Призыв ссылается на требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить политика.

27 января, во время зимней сессии ПАСЕ, депутаты уже призывали Москву немедленно освободить. Тогда же от России требовалось безотлагательно разрешить визит в страну докладчику ассамблеи по этому делу. Тогда процедура заседания не предусматривала принятия резолюции, однако представители России всё равно проигнорировали её.

Российское министерство юстиции уже заявляло, что считает невозможным освобождение оппозиционера по требованию ЕСПЧ. Глава министерства Константин Чуйченко назвал заявление суда "заведомо неисполнимым".

В начале февраля Комитет министров Совета Европы принял к рассмотрению жалобу Навального на неисполнение Москвой решений суда. Представители Навального от его имени сообщили министрам Евросоюза о нежелании российских властей "даже делать вид", что они принимают решения ЕСПЧ.

В случае если комитет признает жалобу обоснованной, права России в Совете Европы могут быть приостановлены, а европейский суд будет рассматривать ещё одно дело против страны — о неисполнении его решений.