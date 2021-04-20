Эксперт: к 2030 году население России может сократиться на 3 миллиона

К 2030 году население России может сократиться почти на 3 миллиона человек, "и это ещё лучшие прогнозы". Об этом заявила на круглом столе в Госдуме доктор медицинских наук Гузель Улумбекова. Говоря о кризисе в демографии, здоровье населения и системе здравоохранения, она назвала ситуацию критической, сообщают "Открытые медиа".

На слушаниях Улумбекова сообщила, что в 2020 году естественная убыль населения (разница между родившимися и умершими) составила почти 700 тысяч человек. Исходя из средних прогнозов Росстата, по её словам, каждый год население России будет сокращаться на 530 тысяч человек. При этом в год в Россию могут приехать до 200 тысяч мигрантов. Это значит, что ежегодная убыль составит около 300 тысяч человек.

Эксперт отметила, что сейчас темпы падения рождаемости аналогичны тем, что были после распада Советского Союза. По оценкам Улумбековой, если бы Россия хотя бы сохранила уровень смертности таким же, как в 1990-м, то население бы составляло на тринадцать с половиной миллионов человек больше. Она также напомнила, что в 2020 году в связи с пандемией смертность в России возросла на 18 процентов по сравнению с предыдущим годом. Число умерших на один миллион населения в России составляет две тысячи двести, что "в три раза выше, чем в Германии или Франции", заявила эксперт.

Причину сложившейся ситуации Улумбекова видит в "длительном недофинансировании здравоохранения". Желание властей сэкономить на здоровье граждан и зарплатах медиков только усугубляют ситуацию. Особенно остро данная проблема начала проявляться после так называемой оптимизации здравоохранения, подчеркнула она.

Чтобы решить проблемы здравоохранения, Улумбекова предложила увеличить его финансирование до 5 процентов ВВП к 2024 году и добавлять по 520 миллиардов рублей ежегодно.