Один из российских дипломатов, высланных из Чехии, служил в одной войсковой части с офицерами ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой. В дипкорпусе он мог работать под чужой фамилией. Такое утверждение содержится в материале чешского издания Seznam Zpravy.

По данным издания, заместитель военного атташе посольства России в Праге Виктор Будяк мог служить в воинской части 29155 в московском районе Измайлово. Ряд журналистских расследований ранее предполагал, что подразделение специализируется на специальных операциях в Европе. В то же время по другой версии, часть является местом проведения стандартных курсов для всех сотрудников разведки.

17 апреля Прага объявила персона нон грата 18 российских дипломатов. Их заподозрили в работе на российскую разведку под прикрытием. Высылка произошла после того, как власти сообщили о возможной причастности российских спецслужб ко взрывам на складах боеприпасов в Чехии в конце 2014 года.

По подозрению в причастности ко взрывам Мишкин и Чепига объявлены в розыск. Seznam Zpravy называет имена других россиян, подозреваемых в причастности к спецоперации ГРУ. Один из них — россиянин Сергей Федотов (Денис Сергеев). Он ранее был идентифицирован как подозреваемый в покушении на бывшего начальника службы кадров ГРУ Сергея Скрипаля.

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