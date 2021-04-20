Президент Чада погиб от ранений в бою с вооружённой оппозицией

68-летний президент Чада Идрисс Деби Итна умер 20 апреля от ранений, полученных в бою с вооружённой оппозицией на западе страны. Ранее в этот же день он был объявлен победителем президентских выборов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на государственное телевидение Чада.

Корпусный генерал Деби возглавлял республику почти 31 год, в 1990 подчинённые ему войска захватили столицу Нджамену. Он изгнал своего бывшего командира — диктатора Хиссена Хабре при поддержке диктаторов Ливии и Судана Муаммара Каддафи и Омара аль-Башира. Правозащитные организации обвиняли Деби в подавлении оппозиции и авторитарном правлении.

На выборах в 2021 Итна набрал, по официальным данным 79,32 процента голосов. Предполагалось, что это может быть его последний президентский срок. Его обвиняли в подготовке передачи власти своему сыну Махамату. Военные республики во вторник объявили, что власть в стране после смерти президента на 18 месяцев займёт военный совет во главе с Махаматом Идрисом Деби. В стране закрыты границы и объявлен комендантский час.

В день выборов 11 апреля с территории Ливии в Чад вторглись войска группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде". Большую их часть составляют бывшие наёмники, воевавшие в гражданской войне в Ливии на стороне одного из участников — генерала Халифы Хафтара. Деби лично руководил операцией по отражению наступления.

В 2006 году коалиция "Движение за демократию и справедливость в Чаде", частью которой тогда был "Фронт перемен", уже пыталась захватить столицу и взяла в осаду президентский дворец. Деби тогда отказался покидать город, руководил обороной из дворца, ему удалось вытеснить мятежников с помощью французских войск.