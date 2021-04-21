Более 70 благотворителей требуют оказать помощь Навальному

Руководители более 70 российских благотворительных организаций потребовали оказать экстренную независимую медицинскую помощь Алексею Навальному, который около трёх недель держит голодовку в исправительной колонии во Владимирской области.

Они требуют немедленно госпитализировать Навального в гражданскую медицинскую организацию и допустить к нему независимого врача по его выбору, организовать внеплановую проверку медико-санитарной части Владимирской колонии и решить вопрос о передаче медицинской службы ФСИН в ведение Минздрава.

Российское законодательство позволяет пригласить к заключенному врачей-специалистов при невозможности оказать медпомощь в учреждениях уголовно-исполнительной системы, однако, соответствующее постановление правительства систематически не исполняется. Благополучие и безопасность общества возможны только в государстве, приверженном принципам гуманизма и верховенства права, считают авторы письма, опубликованного "Медузой".

Среди подписавшихся — председатель "Ночлежки" Григорий Свердлин, учредитель и директор фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Екатерина Шергова, попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт, директор благотворительного фонда Константина Хабенского Елена Мешкова, председатель совета фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский, учредитель фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в ИК-2 Покрова Владимирской области, жалуясь на боли и требуя независимого медицинского осмотра. Лечащие врачи Навального говорят, что он находится в угрожающем его жизни состоянии. "Ходит, пошатываясь, скелет по камере", – пишет Навальный в посте в инстаграме, переданном с адвокатами.

Около 100 человек в России объявили голодовку солидарности с Навальным. В поддержку оппозиционера высказались многие зарубежные политики, деятели культуры, в том числе нобелевские лауреаты и звезды Голливуда. Они просят Владимира Путина допустить к нему врачей. 19 апреля ФСИН объявила, что Навальный переведён в больницу на территории другой колонии ИК-3 во Владимире. СМИ называли её "пыточной". Ранее ФСИН угрожало Навальному принудительным кормлением.

На фоне угрозы для жизни Навального его сторонники объявили о митингах по всей стране 21 апреля. В этот же день Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Генпрокуратура России и МВД предостерегли от участия в митингах, пригрозив уголовной статьей о массовых беспорядках.