Число уезжающих из России учёных выросло в 5 раз с 2012 года

Количество учёных и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России за границу, с 2012 года увеличилось сразу в пять раз – с 14 тысяч до почти 70 тысяч человек. Об этом заявил главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин,сообщает ТАСС.
Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых, отметил он. Так, по его данным, с 1990 года, когда Россия занимала первое место в мире по этому показателю, количество исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч. "То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия", – заявил главный ученый секретарь РАН.
Президент РАН Александр Сергеев во время Общего собрания академии объяснил такую динамику низким престижем науки и отсутствием "кадрового и интеллектуального потенциала". "Престиж профессии учёного не очень высок. Существует множество карьерных траекторий, которые дают менее труднозатратный, более быстрый и монетизированный успех, чем учёная карьера", — цитируют Сергеева "Открытые медиа".
В начале прошлого года президент Путин заявил, что "утечка мозгов" из страны связана с тем, что люди ищут более высокооплачиваемую работу, поэтому власти сегодня должны повышать оплату труда.
- Довести зарплаты ученых до 200% от средней зарплаты по региону Владимир Путин поручил в "майских указах" 2012 года.
- В 2019 году издание "Проект" опубликовало исследование, согласно которому власти в шесть раз занижают число уехавших из России. Журналисты сравнили данные Росстата за 2017 год со статистикой принимающих стран и выяснили, что Россия занимает третье место в мире по общему числу эмигрировавших. Всего за третий срок президентства Владимира Путина, только по, вероятно, заниженной оценке Росстата, из страны уехали 1 миллион 700 тысяч человек.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.