Число уезжающих из России учёных выросло в 5 раз с 2012 года

Количество учёных и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России за границу, с 2012 года увеличилось сразу в пять раз – с 14 тысяч до почти 70 тысяч человек. Об этом заявил главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин,сообщает ТАСС.

Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых, отметил он. Так, по его данным, с 1990 года, когда Россия занимала первое место в мире по этому показателю, количество исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч. "То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия", – заявил главный ученый секретарь РАН.

Президент РАН Александр Сергеев во время Общего собрания академии объяснил такую динамику низким престижем науки и отсутствием "кадрового и интеллектуального потенциала". "Престиж профессии учёного не очень высок. Существует множество карьерных траекторий, которые дают менее труднозатратный, более быстрый и монетизированный успех, чем учёная карьера", — цитируют Сергеева "Открытые медиа".

В начале прошлого года президент Путин заявил, что "утечка мозгов" из страны связана с тем, что люди ищут более высокооплачиваемую работу, поэтому власти сегодня должны повышать оплату труда.