Режиссёр Андрей Звягинцев выступил в поддержку Навального

Российский режиссер Андрей Звягинцев на встрече со зрителями в Новосибирске выступил с речью в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

По словам, Звягинцева его обескураживает ситуация с Навальным и он не понимает, как можно противостоять "этому катку", который укатывает человека насмерть в прямом смысле слова. Звягинцев отметил отвагу Навального, который "горит как факел", подчеркнув при этом, что политик выбрал этот путь осознанно.

"Для меня совершенно очевидно, что в этой стране нет ни права, ни закона, ничего нет, опереться ни на что нельзя, только на какое-то содружество, соратничество, слышание или плечо", - сказал режиссёр. По мнению Звягинцева, здесь нужно только действие, потому что говорить об этом уже абсолютно бессмысленно. "К человеку [президенту России Владимиру Путину] обращается весь мир. Все значимые фигуры просят простую вещь: окажите помощь медицинскую человеку. Но он игнорирует голос вообще всего света, хотя народ уже кричит об этом. Странное возникает чувство. Чувство отсутствия государства, чувство отсутствия того, кто поклялся быть гарантом жизни и достоинства граждан", - сказал режиссёр Андрей Звягинцев на встрече со зрителями в Новосибирске.