"Мы не согласны жить в казарме". Обращение к российским властям

Более 180 российских ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей подписали обращение к гражданам России и власти, в котором выразили протест против "практики политических преследований, полицейского и судебного произвола и бесчеловечных избиений мирных граждан со стороны полиции". Авторы обращения призывают власть гарантировать гражданам право мирных собраний. Они требуют отпустить всех задержанных на митингах последних недель и прекратить практику полицейского насилия и судебного произвола.



Среди подписавших обращение – актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Александр Филиппенко, режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Жора Крыжовников, Марина Разбежкина, писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, Максим Осипов, академики Владимир Захаров, Евгений Александров, Ефим Хазанов, основатель компании "Вымпелком" и Фонда "Династия" Дмитрий Зимин и другие.

Обращение с требованием остановить политические репрессии подписал заслуженный артист России, актер МХТ им. Чехова, лауреат театральной премии "Чайка" Анатолий Белый:

У меня сердце кровью обливается от того, что происходит попрание всех законов

– Я люблю мою страну, люблю эту землю, люблю эту культуру, которой, не побоюсь этого пафосного слова, служу. Но это такое театральное слово – мы служим в театрах, и поэтому я его применяю относительно того, чем я занимаюсь. Я люблю людей, которые здесь живут. У меня просто сердце коровью обливается от того, что здесь происходит нарушение всех законов, всех самых основных прав человека. То, что происходит, ужасно, поэтому я не могу молчать. Наша власть авторитарна, тоталитарна. У нас нет диалога, потому что Конституция попрана, а власти абсолютно все равно, что говорит и думает народ.

–​ Что, по-вашему, будет в России в ближайшее время – после массовых протестов, которые власть так жестко подавила?

Большинство населения все устраивает, и иногда чувствуешь себя каким-то изгоем

– Что нас ждет? Я думаю, что нас всех заткнут потихоньку и будет продолжаться то, что происходит сейчас. Я в этом смысле пессимист. Я вижу, что в стране нет нормальной оппозиционной силы, которая могла бы вести диалог с нынешним правительством. Есть некая солидарность, но она настолько мала численностью в размерах страны, что, мне кажется, это просто капля в море. А остальное море за Путина, за власть. Большинство населения все устраивает, и иногда просто чувствуешь себя каким-то изгоем. Ничего не будет. Будет все то же самое.

–​ Не опасаетесь ли вы каких-то профессиональных последствий за критику власти?

Говорить – это все, что мне осталось

– Конечно, опасаюсь. Но говорить – это все, что мне осталось. Я не лезу на баррикады, потому что мне не за кого лезть. Я, честно говоря, на сегодняшний день не верю ни в одну власть, ни в одного политика. И последнее выступление лидера партии "Яблоко" тому доказательство. Власть борется за себя, а не за людей. Поэтому я продолжаю говорить – это единственное, что я могу делать на сегодняшний день. Я буду говорить, "пока мне рот не забили глиной", как написал поэт Иосиф Бродский, – говорит актер Анатолий Белый.

Поэт, драматург и бард, участник диссидентского движения в СССР Юлий Ким рассказал Радио Свобода, почему люди продолжают сопротивляться власти, несмотря на ее жесткие действия по подавлению протестов:

Я переживаю за то, что происходит в стране. Терпеть это невозможно

– Я подписал это обращение, потому что я гражданин России и переживаю за то, что происходит в стране. Я вижу, что это повторение советского режима. Его основы были заложены еще в 1917 году, затем расцвели в 1937-м и так далее, и сегодняшний режим повторяет все эти действия. Терпеть это невозможно. Все ужесточения, о которых мы говорим в обращении, объясняются тем, что растет недовольство этим режимом. Он это чувствует. И естественная реакция властей – запугать людей. На мирные компромиссы эта власть не идет. Даже советский режим иногда был способен на компромиссы, а этот не способен.

–​ Почему этот режим не в состоянии пойти на компромисс?

Надо сопротивляться по мере своих сил – это становится вопросом чести

– Вероятно, причины в его природе. Исторически сложилось, что вертикальная власть очень туго идет на компромиссы. Так в российской истории было почти все время. Компромиссы возникали, но тут же сменялись жестким режимом. И сейчас у каждого выбор свой. Самое главное, чтобы этот выбор был направлен на уничтожение вертикали либо ее перерождение. Ей нужно сопротивляться – везде, где только можно. Надо сопротивляться по мере своих сил, потому что, в конце концов, это становится вопросом чести – до какой степени ты можешь терпеть эту возрастающую жестокость несправедливости, – говорит поэт Юлий Ким.

Писатель и публицист Денис Драгунский также подписал обращение к властям и россиянам по поводу нынешней политической ситуации:

Каждый человек должен иметь право выйти на улицу и сказать свое слово

– Мне кажется, что всякий нормальный здоровый человек должен выступать против политических репрессий. Политические репрессии, в отличие от уголовных репрессий, бывают совершенно немотивированными. На мой взгляд, то, что мы наблюдаем последние недели, – это нарушение закона, нарушение Конституции. Я считаю, что каждый человек должен иметь право выйти на улицу и сказать свое слово. А когда просто хватают человека, который стоит на улице, то нужно доказать, что он вышел специально. Что говорить, если в Санкт-Петербурге задержали глухонемого и составили протокол, что он скандировал лозунги. Это абсурд. У меня совершенно нет понимания – что делать дальше, выходить или не выходить на улицы, ждать ли изменений. Я не могу никому, в том числе и себе, давать советы. Каждый должен поступать так, как ему подсказывает совесть. Я совершенно не осуждаю человека, который махнет рукой, скажет, что "плетью обуха не перешибешь", и останется дома. Это его выбор, – полагает писатель и публицист Денис Драгунский.

Режиссер Владимир Мирзоев уверен, что российская власть неспособна прислушаться к обществу и в ближайшее время ее политика по силовому подавлению протестов не изменится:

То, что происходит в России, называется словом произвол

– То, что сейчас происходит в России, называется одним словом – произвол. Мы видим незаконное запугивание общества, которое требует от управляющей системы диалога, а не отношений, которые последовательно выстраиваются в армии или в казарме. Там приказывают, и приказ не рассматривается и не оспаривается, вы должны его выполнять. Вам говорят – сидеть по домам! Значит, вы должны сидеть по домам, несмотря на то, что написано в Конституции, несмотря на ваши законные права. Если вы не выполняете приказ, вас бросают в кутузку, бьют по голове и так далее. Это произвол, это незаконно.

–​ Почему российская власть не готова к диалогу с обществом?

Власть полностью изолирована от общества и существует в своем пространстве

– Годами, если не десятилетиями российская управляющая система находится в депривации. Она полностью изолирована от общества и существует в своем пространстве. Сначала это пространство изолировано физически, а потом оно оказывается изолировано ментально, идеологически и так далее. Эта самоизоляция, в которой находятся наши руководители, создает определенный образ мыслей и образ жизни, которые в итоге никак не пересекаются с тем, чем живет страна, чем живет мир. В итоге власть мифологизирует реальность, потому что находится в изоляции. Вот эта мифологическая картина и абстрагирование от общества приводит к тому, что в итоге рождается страх. Страх рождает агрессию, а агрессия обрушивается на головы ни в чем не повинных людей. Я думаю, что ими движет страх потери власти, а вслед за ней и потери своих состояний. Может быть, это страх ответственности за разрушение государства, а она неизбежно последует, потому что было много совершено за эти годы.

–​ У вас есть ответ на вопрос: что сейчас делать тем, кто не согласен с действиями российских властей?

Для людей это важно, потому что это дело их чести, совести и достоинства

– У меня нет ответа на этот вопрос, к сожалению. Если бы я знал его, я бы его продекларировал. Я не думаю, что большое количество людей, вышедших на улицу, могут поколебать наших правителей. У власти достаточно полицейских сил, чтобы сдерживать и 150, и 200 тысяч, тем более что эти люди настроены мирно и не собираются силе противопоставлять силу. Поэтому до тех пор, пока это будет мирный протест, он будет подавляться: людей будут по-прежнему хватать, бросать в застенки и так далее. Не думаю, что это к чему-то приведет. Но я думаю, что для людей, которые продолжают заявлять свою позицию, это очень важно. Это дело их чести, совести и достоинства. Они говорят, что "мы не согласны жить в казарме. Мы не согласны быть новыми холопами при новом дворянстве". Само по себе это заявление является очень важным, без него человек себя просто не будет уважать. А если ты себя не уважаешь, ты не можешь заниматься буквально ничем, – уверен режиссер Владимир Мирзоев.



По сообщению российских СМИ, Центр имени Мейерхольда удалил из списка резидентов на своем сайте фамилию актрисы Варвары Шмыковой, которая в январе записала видеообращение в поддержку Алексея Навального. Директор центра Елена Ковальская подтвердила удаление имени актрисы, сказав "Открытым медиа", что "отказывается комментировать свое решение".

В январе Варвара Шмыкова опубликовала на своей странице в инстаграме видеообращение после просмотра фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о "дворце Путина" и в поддержку политика Алексея Навального.

Как сообщала Русская служба BBC со ссылкой на адвоката Владимира Воронина, во время допроса продюсера "Навальный Live" Любови Соболь следователи интересовались не только Варварой Шмыковой, но и актрисами Александрой Бортич, Яной Трояновой, режиссером Иваном Вырыпаевым и писателем Дмитрием Глуховским.

Кроме того, телеграм-канал "Антиглянец" сообщил, что "Газпром-медиа" срочно убирает из своих промоматериалов актрис Яну Троянову и Александру Бортич, которые высказывались в поддержку Навального и активно поддерживали протестное движение.

Выступивший в защиту Алексея Навального и поддержавший уличные протесты режиссер и драматург Иван Вырыпаев заявил об увольнении из "Оkko театра", в котором он был генеральным продюсером. В пресс-службе мультимедийного сервиса Okko увольнение Вырыпаева опровергают. Генеральным продюсером театрального онлайн-проекта "Okko Театр" Вырыпаев стал год назад. Инвесторами проекта стали главный акционер компании Rambler Александр Мамут и Сбербанк.

По данным проекта "ОВД-Инфо", на акциях протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли в России 23, 31 января, а также 2 февраля, задержали более 10 тысяч человек. Возбуждены сотни административных и десятки уголовных дел.