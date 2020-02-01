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Археология. Будущее

Боги будущего. Эфир в 18:05

Карта постсекулярного мира – в эфире религиоведы Андрей Зубов и Роман Лункин

Двадцать лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года, философ Юрген Хабермас выдвинул термин "постсекулярный мир". Предполагалось, что с ростом глобализации и модернизации религия будет отмирать, но все оказалось наоборот. Появляются новые формы религиозности, переживают ренессанс традиционные религии, прежде всего ислам. Каково будущее постсекулярного мира, какова будет в нем роль христианства, и в частности православия?

В студии историк, религиовед Андрей Зубов и Роман Лункин, религиовед, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Эфир в 18:05.

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