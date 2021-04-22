Посол США в России вылетел в Соединённые Штаты для консультаций

Посол США в России Джон Салливан утром в четверг, 22 апреля, вылетел в Соединённые Штаты для консультаций. Об этом сообщает "Интерфакс". По всей вероятности, дипломат полетел рейсом через Лондон, так как прямых рейсов в США в этот день из Москвы нет.

Вчера Россия объявила 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата. Они должны покинуть страну до конца дня 21 мая. Это стало ответной мерой на высылку из Соединённых Штатов десяти российских дипломатов.

15 апреля Вашингтон ввёл против Москвы санкции в ответ на хакерские атаки, вмешательство в выборы и другие недружественные действия, в которых американские власти обвиняют Россию. Москва назвала санкции необоснованными и рекомендовала послу США отправиться домой для консультаций. Источники издания Axios сообщали, что Салливан не намерен покидать Россию.

20 апреля американское посольство сообщило, что глава дипмиссии всё же уедет в Вашингтон и вернётся в Россию в ближайшие недели. По словам Салливана, в Соединённых Штатах он навестит свою семью и встретится с администрацией президента Джо Байдена, чтобы обсудить текущие российско-американские отношения.