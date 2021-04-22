Провокация в Малом Кисельном. "Прорыв оцепления" на акции в Москве

Радио Свобода обратило внимание на один из эпизодов московской акции в поддержку Алексея Навального – "прорыв" митингующими полицейской цепи в Малом Кисельном переулке. Этот эпизод был очень похож на спланированную провокацию: как видно на видео, организаторы "прорыва" и несколько человек, схватившие полицейского за плечи, перед этим о чем-то переговаривались с ним. Еще один предполагаемый участник провокации активно призывал людей прорывать оцепление – хотя никакой особой нужды сворачивать с Рождественского бульвара у них не было. О провокации говорят и очевидцы событий. Днем 22 апреля стало известно, что полиция проводит проверку случившегося из-за того, что сотрудник полиции получил "ушиб предплечий".

События, о которых идет речь, произошли в интервале между 9 часами вечера и четвертью десятого. Группа из нескольких тысяч участников акции двигалась вверх от Трубной площади к Чистым прудам – после того, как в районе Цветного бульвара им пришлось убегать от ОМОНа:

Около 9 вечера голова колонны протестующих достигла перекрестка Рождественского бульвара с Малым Кисельным переулком. Здесь и развернулись события, которые показались нам подозрительными. На видео корреспондента Радио Свобода Антона Сергиенко попали сразу несколько странных эпизодов. Его полная версия в нашем плеере – это два склеенных друг с другом куска длительностью 59 и 22 секунды, снятые практически один за другим:

На первых кадрах, снятых около 21 часа 19 минут, видно, что за оцеплением, которым перекрыт Малый Кисельный, практически пусто – за исключением нескольких человек. В какой-то момент двое из них, мужчина в оранжевой куртке и женщина с рюкзаком, внезапно подбегают к полицейскому, стоящему у правой стороны переулка, хватают его за плечи и пытаются подвинуть в сторону, чтобы открыть проход по тротуару – который, на самом деле, не закрыт: цепь выставлена так, что ее без проблем можно обойти и справа, и слева. Интересно, что полицейский, которого хватают за плечи, даже не обращает на это внимания и не оборачивается. Мужчина в оранжевой куртке кричит при этом "проходите!".

Чуть позади практически в одиночестве стоят еще двое, мужчина в красной куртке и "бородач". Они активно подбадривают первую пару, и после того, как мужчина в оранжевой куртке отцепляется от полицейского, "забирают" его к себе (22 секунда видео).

Женщина, которая только что тянула полицейского за плечи, при этом остается спокойно стоять рядом с ним и прохаживается за оцеплением (48 секунда). Полицейские не испытывают к ней никакого интереса.

Стоит обратить внимание еще на одного участника этой "стычки", который большую часть первого видео также спокойно стоит за спинами полицейских. О нем мы расскажем далее.

Вскоре съемка ненадолго прерывается. Второе видео, снятое нашим корреспондентом, короче, но во многом именно оно позволяет говорить о том, что "прорыв оцепления" был спровоцирован неизвестными людьми в штатском в сговоре с полицией.

На первых кадрах второго видео (57 секунда в нашем ролике выше) видно, что молодой человек, маячивший за спинами полицейских, внезапно встал в одну цепочку с ними, перед этим обменявшись взглядом с крайним из сотрудников.

Он как будто пытается закрыть собой брешь между краем цепочки и зданием, через которую проходят протестующие, порой довольно грубо толкая их плечом. Женщина с рюкзаком, еще недавно хватавшая полицейского за плечи и пытавшаяся оттеснить его от тротуара вместе с мужчиной в оранжевой куртке, снова спокойно стоит за спиной все того же сотрудника полиции, в какой-то момент без всякого сопротивления со стороны последнего она аккуратно пододвигает его за плечи чуть левее.

В это же время компактно стоявшая за спинами полицейских группа мужчин, в том числе "бородач" и "красная куртка", продолжают громко призывать митингующих "прорывать" оцепление. В какой-то момент от них отделяется третий мужчина, который начинает ходить вдоль цепочки и кричать "пропускай!". Женщина с рюкзаком продолжает все это время спокойно стоять вплотную к крайнему в цепочке сотруднику полиции у него за спиной и на отметке 1.17 вдруг отдает честь кому-то – как будто находится на военном параде. На фото ниже – этот момент, а слева в круге – мужчина, который как будто изображает пьяного и призывает к прорыву:

Чуть ранее, на отметке 1.05 перед полицейской цепочкой появляется человек со спущенной с носа маской, который снимает все происходящее на видео. Мы не можем со 100-процентной уверенностью утверждать, что это сотрудник центра "Э", однако внешне он очень напоминает такового, а его стиль одежды заметно отличается от участников акции – черная куртка, черная лыжная шапочка. Не хватает разве что обязательной для "эшников" барсетки.

По словам одного из участников акции, ставшего свидетелем этого эпизода, у колонны протестующих не было больших резонов поворачивать с бульвара в Малый Кисельный переулок, хотя в толпе распространялись слухи, что проход к Чистым прудам через Сретенский бульвар также перекрыт полицией. В итоге, несмотря на активные призывы группы провокаторов "прорывать оцепление", в Малый Кисельный повернула лишь незначительная часть людей, которые потом вернулись по соседнему Большому Кисельному переулку обратно к Трубной площади.

"Вполне возможно, что изначально какая-то провокация была. В первые пару минут, конечно, было подозрение, что что-то не так, и точно помню, что несколько человек в штатском жались к полицейским по бокам, но потом, когда люди начали просто обходить их, не реагируя, всё рассеялось. Их ведь даже не хватало на то, чтобы растянуться по всей ширине переулка, "прорыва" как такового там не было" – сказал Радио Свобода очевидец, попросивший не называть его имени из соображений безопасности.

"Прорыв" в Малом Кисельном переулке попал еще на несколько видео и трансляций, в том числе на видео "Проекта" и "Сноба", а также YouTube-канала "Другое мнение" В последнем на отметке 4 часа 23 минуты 22 секунды видно, как женщина с рюкзаком что-то говорит крайнему в цепочке полицейскому, который на этот раз оборачивается на ее слова и после этого вся группа – полицейский, молодой человек, "встраивавшийся" в цепочку, женщина, а также мужчина в оранжевой куртке продолжают спокойно стоять радом.

"В основном народ, который там просачивался, это были обычные протестующие", – рассказывает снимавший видео эпизода корреспондент Радио Свобода Антон Сергиенко. "Внезапно появилась эта девушка, которая стала хватать ОМОНовца, потом ей на помощь прибежал человек в оранжевой куртке, плюс к этому там стоял непонятный парень, который как бы встроился в цепочку. Я прошел за оцепление и стал снимать то, что происходило там. Там была группа людей, от которой отделился в том числе мужчина в оранжевом, которая активнее всех кричала "Проходи!", "Не бойтесь!", "Их тут мало!", "Прорвемся, давай, дави!", и так далее. Один мужчина, который был до кордона и не стал через него проходить, развернулся лицом к протестующим и сказал: "Ребята, это провокация, пошли обратно на Трубную!". Действительно, полицейские вели себя очень странно. Они как бы позволяли проходить, лишь легонько иногда кого-то могли толкнуть, хотя мы знаем, как они могут действовать, когда люди пытаются пройти там, где нельзя".

Если происходившее в Малом Кисельном переулке вечером 21 апреля и было провокацией, то далеко не первой на протестных акциях в Москве. Так, после акции в поддержку Навального 31 российскими государственными СМИ было опубликована видео, на котором молодой человек с битой пытается нанести удар полицейскому в районе площади трех вокзалов. Пользователи интернета сразу обратили внимание на то, что в нем есть элементы постановки: например, место, где происходит "нападение" оцеплено полицией, при этом внутри оцепления находятся только "нападающий" и снимающий нападение оператор.

Первого февраля "Открытые медиа" сообщили со ссылкой на источник в одном из "подконтрольных Кремлю СМИ", что произошедшее действительно было постановкой, снятой и распространявшейся по указанию администрации президента.

Никаких сообщений о судьбе "нападавшего" или о суде над ним, которые могли бы опровергнуть эту версию, не последовало.

В акция в поддержку Навального в Москве прошла относительно спокойно и без жестких задержаний, который в этот раз пришлись в основном на Санкт-Петербург. МВД оценило число участников московской акции в 6 тысяч человек, по версии "Открытых медиа" их было 25 тысяч. Помимо Москвы и Петербурга, митинги и шествия в поддержку политика, продолжающего голодовку в колонии, состоялись в десятках городов Сибири, Дальнего Востока, Урала, Европейской части России. На них задержанных также в целом было меньше, чем во время акций конца января - около 1500 в сравнении с 4-5 тысячами. Кроме Петербурга, задерживали, в частности, участников акций в Уфе, Сочи, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Барнауле, Новокузнецке и ряде других городов. При этом в ряде городов полиция практически не мешала акциям, задержанных не было или их были единицы.