Размен посольств. Дипломатическая война России и Чехии

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией резко набрал обороты. После того, как Москва не отреагировала на требование вернуть всех высланных из РФ в начале этой недели чешских дипломатов, Прага в четверг объявила о предстоящей высылке 63 сотрудников российского посольства в Чехии (дипломатов и административных служащих) – чтобы уравнять их число с резко уменьшившимся количеством персонала чешского посольства в Москве.

В Москве сейчас осталось чуть более 30 сотрудников посольства Чехии, в том числе семь – с дипломатическим статусом. Прага заявляет, что тем самым работа чешского представительства оказалась парализованной. Поскольку позитивного ответа из Москвы о возврате чешских дипломатов 22 апреля получено не было, глава дипломатического ведомства Чехии Якуб Кулганек, как было объявлено, с согласия премьер-министра Андрея Бабиша и президента Милоша Земана (хотя тот известен пророссийскими настроениями), сообщил, что число российских дипломатов будет радикально сокращено. "Избыточным" российским представителям дан срок до конца мая для того, чтобы покинуть Чехию.

Днем ранее Кулганек – это был его первый день в должности министра иностранных дел – предъявил послу РФ Александру Змеевскому ультиматум, потребовав от российской стороны пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников посольства Чехии. Действия Москвы стали ответом на более раннее решение чешской стороны – выдворить 18 сотрудников российского посольства в Праге, которых власти Чехии обвинили в работе на спецслужбы РФ под дипломатическим прикрытием. Причиной такого беспрецедентного решения стали обнародованные чешским правительством в минувшую субботу на основании данных полиции и спецслужб сведения о причастности российской военной разведки, более известной под ее прежней аббревиатурой – ГРУ, к взрывам на складах боеприпасов в селении Врбетице на востоке Чехии в конце 2014 года.

В отличие от чешского посольства в Москве, высылка 18 сотрудников не поставила под угрозу работу российского посольства в Праге, в штате которого остаются примерно сто человек. Как и ожидалось, Москва отвергла требование Праги о возвращении чешских. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов", и назвал ситуацию вокруг российских дипломатов в Чехии "истерикой". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Чехии "адекватным ответом". По ее словам, чешская сторона "устраивает перформанс" и "действует по заказу". Москва с самого начала скандала вокруг "российского следа" во взрывах в Врбетице обвиняла Прагу в несамостоятельности и желании задобрить новую администрацию США. Эти мотивы, хоть и без упоминания конкретных стран, прозвучали в среду в ежегодном президентском послании Владимира Путина Федеральному собранию, где Путин сравнил западные страны с персонажами "Книги джунглей" Редьярда Киплинга – тигром Шерханом и шакалом Табаки.

В четверг в МИД России был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька. Пробыв в здании на Смоленской площади примерно полчаса, он отбыл с ответом российской стороны на чешские меры. По информации Интерфакса, чешский дипломат заявил: "Думаю, это первая встреча, будут следующие встречи, чтобы мы вопросы решили". Отвечая на вопрос о том, будет ли это длительный процесс, посол сказал: "Думаю, да". Подробности российских решений он не сообщил. Позднее министр Кулганек сказал в интервью Чешскому телевидению, что Москва настаивает на "строгом паритете": по 7 дипломатов и 25 административных работников в каждой из дипмиссий – чешской в Москве и российской в Праге. МИД РФ заявил при этом, что Чехия "встала на путь разрушения" двусторонних отношений.

Вопрос о российском посольстве часто поднимался в Чехии на разных уровнях. Чешская контрразведка BIS регулярно упоминала это представительство в числе угроз безопасности страны, утверждая, что оно де-факто является центром российской разведывательной деятельности не только в Чехии, но и во всем регионе Центральной Европы. Именно с этим связывалась раздутость штатов: в разные годы в посольстве РФ в столь небольшой стране, как Чехия, работали до 140 сотрудников (в чешском посольстве в Москве – в два раза меньше).

Речь идет о наследии коммунистических времен, когда посольство СССР было чем-то вроде генерал-губернаторства державы-оккупанта

По мнению чешских дипломатов – экс-министра иностранных дел Цирила Свободы и бывшего посла в США и Великобритании Михаэля Жантовского, Прага могла решить эту проблему гораздо раньше. "Речь идет о наследии коммунистических времен, когда посольство СССР было де-факто чем-то вроде генерал-губернаторства державы-оккупанта. Но за 30 лет [после падения режима коммунистов] ситуацию со штатом посольства можно было изменить, особенно после разделения Чехословакии в 1992 году", – считает Жантовский. По мнению Свободы, в минувшие годы с Россией нужно было вести переговоры, одним из пунктов которых было бы снижение штатов посольства РФ. Нынешние действия Праги он считает неизбежными и правильными, но предупреждает, что теперь российско-чешские отношения "могут оказаться в состоянии, близком чуть ли не к ситуации войны".

Совет НАТО в четверг выразил "глубокую обеспокоенность дестабилизирующими действиями России" и "полную солидарность с Чешской республикой". С аналогичным заявлением выступил и Европейский союз. Представитель Госдепартамента США заявил, что Москва должна "заплатить свою цену за незаконные акции за пределами своих границ", и также выразил поддержку действиям Чехии. Пока, однако, речь не идет о таких шагах, как одновременное выдворение российских дипломатов из других европейских стран, как это было в 2018 году после попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии агентами ГРУ в британском Солсбери. Такие действия, впрочем, не исключены: так, Словакия уже объявила о высылке трех российских дипломатов, на что Россия ответила аналогичным шагом.

Политический комментатор Чешского радио Либор Дворжак в интервью Радио Свобода отмечает, что у чешской стороны не было иного выхода, поскольку дипломатический конфликт является неизбежным следствием вскрывшихся обстоятельств взрывов в Врбетице в 2014 году. "Трудно было ожидать от Москвы иной реакции, чем предельно жесткая, – считает Дворжак, – тем более что Россия по-прежнему стремится выступать на международной арене как сверхдержава, а ее отношение к небольшим странам Владимир Путин сформулировал вчера в своей речи всеми этими упоминаниями "тявкающих собачек" и "шакалов Табаки".

– Очень важно, какой будет реакция наших союзников по ЕС и НАТО. Пока она единая, с Чехией выражают солидарность, но лично я не думаю, что дело дойдет до скоординированных дипломатических санкций такого масштаба, как это было в 2018 году после отравления Скрипаля. (Тогда более двух десятков стран выслали в общей сложности 146 дипломатических представителей России. – РС).

Наша политическая элита долгое время была расколота, в том числе и по отношению к России

– Почему? В чем разница между двумя этими инцидентами?

– Разница скорее между государствами, я имею в виду Великобританию и Чехию, их масштабом и влиятельностью. Но не в нашу пользу говорит и ряд обстоятельств, например, то, что наша политическая элита долгое время была расколота, в том числе и по отношению к России.

– Символом этого раскола может служить президент Чехии Милош Земан, известный своей благожелательностью по отношению к Владимиру Путину и его политике. Земан официально не отреагировал на заявления чешского правительства относительно взрывов 2014 года, хотя его представители заявили, что президент солидарен с действиями правительства и спецслужб. Что происходит?

– Земан заявил, что выступит по этому поводу в воскресенье. Любопытно, конечно, что он скажет, хотя его сотрудники – пресс-секретарь и уполномоченный по связям с Россией – уже сделали такие осторожные заявления, в целом релятивизирующие всю ситуацию и призывающие к спокойствию. Возможно, в таком духе выступит и сам глава государства, – считает политический комментатор Либор Дворжак.

В болгарских СМИ 22 апреля появилась информация о любопытном совпадении. В марте и апреле 2015 года в селении Иганово произошла серия взрывов на складах боеприпасов, принадлежащих госпредприятию "ВМЗ Сопот". На складах хранились противотанковые снаряды и авиационные ракеты. В отличие от взрывов в Чехии, в результате которых погибли два человека, в Болгарии никто не пострадал. Начавшееся следствие не исключало версию саботажа, но в итоге власти не пришли к определенным выводам о причинах взрывов. В то же время в ходе расследования другого преступления – попытки отравления болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына и одного из сотрудников ядом "Новичок" – выяснилось, что к нему причастны агенты российской военной разведки – коллеги Александра Мишкина и Анатолия Чепиги ("Петрова" и "Боширова"), совершивших, по данным британских и чешских спецслужб, диверсии в Солсбери и Врбетице. Двое сотрудников ГРУ, Денис Сергеев и Егор Гордиенко, действовавшие под именами "Сергей Федотов" и "Георгий Горшков", посещали Болгарию как раз во время взрывов на объектах в Иганово. Группа депутатов болгарского парламента и чиновников, в том числе экс-министры обороны Тодор Тагарев и Велизар Шаламанов, требуют от правительства дополнительных разъяснений и, возможно, возобновления расследования причин взрывов 2015 года.