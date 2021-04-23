Не помнящий себя. Галина Сидорова - о нетипичных "бандерлогах"

"Почему вместо завтра сегодня вчера? Почему в голове и в бюджете дыра?" Есть же такие авторы – с годами их произведения всё актуальней. Так и с написанной в далёком 2011-м песней "Наш дурдом голосует за Путина!". Самого Александра Семёнова, лидера группы "Рабфак", несколько лет как нет в живых, а песня его словно вчера родилась…

Медленная казнь Алексея Навального в тюрьме, нагнетание вокруг Украины с переброской целых российских армий к границе, лжепокушение на Александра Лукашенко и "слияние-поглощение" Беларуси, чёрная метка "экстремиста" Фонду борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список "иностранных агентов", но не согласен с этим решением. – РС), штабам Навального и всем связанным с его именем организациям, а в перспективе и всем нынешним "иноагентам" – активистам, журналистам, без разницы. Накачивание безумия дошло, казалось, до кульминации.

И… стало прелюдией к главному действу. Когда все уже готовы к худшему, на сцене возникает он, спокойный, как удав Каа, Владимир Путин, с детства неравнодушный к Киплингу. Собственно об этом его пристрастии мы узнали всё в том же 2011-м, во время очередной "прямой линии", в тот момент в качестве кандидата в президенты. Путин тогда поделился мыслями о том, как он планирует взаимодействовать с разными политическими силами: "Я безусловно буду работать со всеми… Что касается тех, с кем сложно наладить контакт (в частности, "люди, которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги"), то им он планировал сказать: "Идите ко мне, бандерлоги!"

Десять лет спустя Путин – на том же месте. Один. В маске – не подумайте, что в антиковидной, – в маске доброго, слегка ворчливого дедушки, готового раздавать конфетки детям. Осчастливил молодых. Пенсионерам на сей раз кусочков президентского счастья не перепало, хотя они-то как раз до сих пор его едрёный потенциал на выборах. Но денег на всех, по одной версии, нет, по другой – жалко. Вот и решили "зацепить" будущее. А пенсионеры что? Им держаться не привыкать.

Маску, выбранную для внутреннего потребления уставшей от ковида страны, решили использовать и вовне

Ещё от Путина ожидали, что он будет грозить направо и налево американцам и разным "прочим чехам". А он в течение 18 минут ворчал по поводу "незаконных санкций", переживал за Лукашенко, которого, якобы, собирались не то угробить, не то в погреб посадить некие зачинщики "цветных революций". Напомнил, что в случае чего в кармане у него солидный запас ракет. Ну и, конечно, попенял европейским "мелким Табаки" за то, что подвывают американскому Шерхану. Без Киплинга снова не обошлось.

Зачем же понадобилось нагнетание жути в канун почти благостного явления Путина с посланием, о котором столько противоречивой информации "утекло" ещё в ходе его подготовки? Думаю, постановщикам кремлевского спектакля нужно было лишний раз показать, кто в доме хозяин и мудрый руководитель: пожелает – всех закошмарит, захочет – приголубит. Эту его маску, выбранную для внутреннего потребления уставшей от ковида страны, решили использовать и вовне.

Путин так долго сидит в Кремле, что уже и сам забыл, "какую Россию мы строим", именно так называлось его первое послание Федеральному собранию, видеозапись которого сейчас непросто откопать в архивах. Но текст доступен. "Корни многих наших неудач – в неразвитости гражданского общества и в неумении власти говорить с ним и сотрудничать, – говорил молодой президент 8 июля 2000 года. – …Сильное государство немыслимо без уважения к правам и свободам человека… Сильная власть заинтересована в сильных соперниках… Без действительно свободных СМИ российской демократии просто не выжить, а гражданского общества – не создать…"

"Не помнящий себя" Путин меньше всего похож на добродушного дедушку. Скорее, он похож на заматеревшего мафиози в почтенном возрасте: кое-что подзабыл, и, на мой взгляд, сознательно, но врагов своих помнит. И не прощает. Навальный, как бы там Путин ни избегал упоминать "этого блогера", – в их числе. Возможно, последний Враг с большой буквы на его жизненном пути, и потому столь ненавистный. Умудрился испортить праздник даже из тюрьмы. Превратил-таки 21 апреля из "Дня Путина" в "День Навального", в день столкновения двух миров. Утром на арене Путин и внимавшие ему торжественно скучающие лица – воплощение всего дремучего, что наслоилось с советских времен, покрывшись жадностью, злобой и лицемерием. Вечером – свободные бесстрашные граждане, требующие "Перемен!". Два параллельных мира в одной, заблудившейся в своём "вчера" стране…

Вечный путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков наградил Навального званием "гражданина, конечно, нетипичного в силу своего мировоззрения", ему (Пескову) "противного". Нетипичные "бандерлоги" оказались невосприимчивы к гипнозу Каа. Как бы власть их ни кошмарила, ей всё труднее держать эту часть народа в узде. В последние месяцы политологи всё реже предсказывают стране скорые перемены. Власти есть что ещё закрутить. Носителей "противной" кремлёвским долгожителям свободной мысли гнобят, сажают, вынуждают покинуть родные пределы – одних только учёных за два последних путинских срока из России уехало в пять раз больше, чем в 2012 году. И всё же есть вещи, которые невозможно вычислить по опросам социологов или посчитав количество митингующих. Это неуловимо меняющаяся атмосфера в части нашего приунывшего общества. Её носители – в большинстве своём студенты, как раз и вышедшие 21 апреля на улицы российских городов, пусть и в более скромном количестве, чем хотели бы активисты-оппозиционеры.

Чтобы ощутить нюансы в атмосфере, достаточно оказаться среди этих ребят. 21 апреля она была чуть другой даже по сравнению с 23 или 31 января. Эти молодые люди не представляют, каково было жить в Советском Союзе, но ясно представляют, в какой стране не хотят жить. Они выходят, чтобы поддержать "нетипичного" Навального. Но не только. Уверенность в том, что так жить нельзя, жажда свободы, самоуважения, справедливости, возможности задавать любые вопросы и получать на них честные ответы, избирать и избираться, спорить и двигаться в завтра – вот что ими движет сегодня. Их "движ" можно замедлить, но нельзя остановить.

Галина Сидорова – московский журналист

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