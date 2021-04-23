Во Владивостоке открыли памятные доски в честь лидеров КНДР

Во Владивостоке открыли памятные доски в честь глав КНДР Ким Чен Ына и Ким Чен Ира. Об этом сообщает "Интерфакс". На мемориальных досках указаны даты, когда главы КНДР останавливались на железнодорожном вокзале Владивостока в 2002 и 2019 годах.

Памятные доски вместе с чиновниками из правительства Приморского края и администрации Владивостока открыли представители генконсульства КНДР, отмечает агентство.

На официальных сайтах администрации и правительства информации о мероприятии нет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал во Владивостоке 24 и 26 апреля 2019 года. Он прибыл на бронепоезде, который использовал для поездки в Россию ещё его отец - Ким Чен Ир. По городу он ездил на специально привезенном лимузине, для которого пришлось углубить въезд в ворота железнодорожного вокзала Владивостока.

С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын не был в России и никогда не встречался с президентом Владимиром Путиным. 25 апреля 2019 года во Владивостоке состоялись их первые личные переговоры, которые Путин назвал "обстоятельными".

В июне того же года во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита Ким Чен Ына. Табличку установили в загородном комплекс "Лесная заимка" напротив мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера, отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира. Он посетил город в 23 и 24 августа 2002 года.