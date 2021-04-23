Городская дума Краснодара на заседании 22 апреля приняла решение об установке на территории городской средней школы бюста создателя ВЧК, одного из организаторов красного террора в годы Гражданской войны Феликса Дзержинского. Об этом сообщила редакция "Кавказ.Реалии".

За установку бюста проголосовал 41 депутат, один воздержался, один голосовал против. Единственный выступивший против депутат — член фракции КПРФ Игорь Азаров, избранный при поддержке проекта "Умное голосование" Алексея Навального.

Школа с 2017 года носит имя революционера, она расположена на улице КИМ — Коммунистического интернационала молодёжи. При переименовании учитывалось "долгое сотрудничество" коллектива школы с городской организацией ветеранов спецслужб, которые, как отмечала "Комсомольская правда Кубань", "участвуют в воспитательной работе с учениками".

В годы Гражданской войны Кубань стала одним из самых пострадавших от красного террора регионов в стране. В результате расказачивания жертвами репрессий стали около трёх миллионов человек. Оргбюро ЦК РКП(б) выпустило так называемую "директиву о расказачивании", требовавшую организовать массовую депортацию жителей Кубани, "поголовного истребления" богатых казаков и массового террора ко всем казакам, выступающим или потенциально способным выступить против советской власти.