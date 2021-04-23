Врачи Навального призвали перевезти его в Москву, привлечь западных коллег

Группа лечащих врачей Алексея Навального опубликовала в пятницу заявление по поводу состояния здоровья оппозиционера, который более 20 дней держал голодовку в колонии в знак протеста против неоказания ему надлежащей медицинской помощи.

Подписавших заявление пятерых властей так и не допустили к Навальному в колонию. Однако его осмотрели другие гражданские специалисты, были сделаны анализы. На основании полученной информации врачи выступили с рекомендациями.

Они утверждают, что Навальному не было обеспечено корректное обезболивание, хотя он уже 2 месяца испытывает боли в спине.

Также, по словам врачей, "прошло уже 2 месяца с момента появления симптомов, но до сих пор не установлен полноценный диагноз". В частности, неясно, с чем вызвано онемение конечностей, для установления его причин необходимы дополннительные исследования, чтобы подтвердить или исключтить полинейропатию, "которая может иметь различную природу, в том числе и токсическую". Навальный ранее не исключал, что его симптомы могут быть связаны с перенесённым отравлением.

Врачи также на основании данных анализов по-прежнему утверждают, что существует прямая угроза жизни Навального, а его выход из голодовки должен проводиться под наблюдением специалистов по лечебному питанию.

Врачи предлагают перевести Навального в Москву в гражданский многопрофильный стационар современного уровня, где должен быть собран консилиум с привлечением западных специалистов, включающих его лечащих врачей и привлеченных ими специалистов.

Навальный в пятницу объявил о том, что начинает выходить из голодовки. Об этом сообщается в социальных сетях политика.

По словам Навального, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, а также ему стали давать ознакомиться с результатами исследований и анализов. Медики просили оппозиционера прекратить голодовку, так как это угрожает его здоровью.