ФСБ пыталась завербовать сотрудника британского визового центра в Москве. Об этом сообщается в cовместном расследовании российского сайта The Insider и британской исследовательской группы Bellingcat.

По данным журналистов, сотрудники ФСБ имеют доступ к камерам внутри британского визового центра, схему компьютерной сети в нём и просили завербованного сотрудника центра провести без проверок “пару своих человек” незадолго до поездки в Британию Александра Петрова и Руслана Боширова. Их в Британии подозревают в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

При подаче документов на визу в Великобританию, россияне проходят две проверки документов — сначала документы изучают сотрудники авторизованного визового центра TLSсontact, затем это делают в МВД Великобритании.

Журналисты ознакомились с показаниями бывшего сотрудника визового центра, попросившего убежище в США после того, как ФСБ стала принуждать его к сотрудничеству. Он утверждает, что у спецслужбы есть доступ к камерам внутри визового центра. В одном из разговоров с ним, сотрудники сообщили ему, что собираются отправить в Британию “пару человек” и хотят обеспечить беспрепятственное получение ими виз без лишних проверок. Это происходило весной 2016 года, за несколько месяцев до первого визита Петрова и Боширова в Великобританию.

ФСБ требовали от завербованного сотрудника, чтобы нужные им паспорта попали напрямую в консульство без проверки в визовом центре. В базе данных центра не должно было оставаться следов рассмотрения этих документов. Попросивший убежище в США информатор рассказал сотруднику спецслужбы, что для этого им нужно завербовать сотрудника британского консульства.

В своём заявлении на получение статуса беженца в США, завербованный сотрудник заявил, что ФСБ интересовались информацией о гражданах России, обратившихся за визами в Великобританию и Швейцарию (визовый центр TLSсontact оформляет документы и в эту страну).

В британском МВД журналистам рассказали, что сотрудники визового центре никак не участвует в процессе принятия решений о выдаче визы.

Кто такие Петров и Баширов

Британское следствие стает Александра Петрова и Руслана Боширова сотрудниками российских спецслужб, причастными к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта. При этом в Лондоне подчеркивали, что, скорее всего, имена вымышленные.

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова — Александр Мишкин, а Руслана Боширова — Анатолий Чепига, что оба они сотрудники российской военной разведки, награждённые высшими государственными наградами России — званиями героя страны.

Согласно данным расследования, Анатолий Чепига — полковник, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Минобороны имени Рокоссовского в Благовещенске. После окончания училища в 2001 году он поступил на службу в 14-ю бригаду спецназа ГРУ, а затем — в Военно-дипломатическую академию, одно из образовательных учреждений военной разведки.

Звание Героя России ему было присвоено в декабре 2014 года "за выполнение миротворческой миссии". Это позволяет предположить, что его награждение связано с событиями на востоке Украины. Журналист проекта "Досье" Сергей Канев со ссылкой на неназванный источник утверждает, Чепига помогал вывезти из Украины после победы Майдана бывшего президента страны Виктора Януковича.

Мишкин — военный врач, выпускник Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, утверждают расследователи. В ГРУ, по данным журналистов, он попал до 2003 года, а в 2011-2013 годах начал работать под прикрытием. Его звание — подполковник или полковник. Исследователи утверждают, что Мишкин — Герой России, получивший звание как и Чепига в 2014 году. Мишкин знаком с Чепигой и даже покупал у него машину.

В сентябре Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В нём они утверждали, что не работают в военной разведке, не слышали про Скрипаля, в покушении на которого их обвиняют, а в британский Солсбери приехали как туристы, чтобы посмотреть на знаменитый 123-метровый шпиль Солсберийского собора.

Как реагируют на расследования власти и жители России