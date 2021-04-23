Сенаторы США призвали ввести санкции против Абрамовича, Шувалова, Усманова

Руководители Хельсинкской комиссии США - сенатор-демократ Бен Кардин, сенатор-республиканец Роджер Уикер и конгрессмен Джо Уилсон - опубликовали заявления с призывами к администрации Джо Байдена более активно действовать в поддержку находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального. В заявлениях, помимо прочего, содержится призыв ввести санкции против крупных бизнесменов из окружения президента России Владимира Путина, и называются конкретные фамилии.

Хельсинкская комиссия, или Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе - правительственная организация США, цель которой - следить за соблюдением прав человека в странах-членах ОБСЕ. В её состав входят сенаторы, члены Палаты представителей и чиновники администрации.

Лидеры комиссии обратили внимание на сообщения о тяжёлом состоянии здоровья Навального, об угрозе репрессий против его организации (очевидно, имеется в виду признанный властями РФ "иностранным агентом" Фонд борьбы с коррупцией, который прокуратура потребовала признать экстремистской организацией), а также о задержаниях участников акций протеста в России 21 апреля.

Как говорится в заявлении сенатора Кардина, "администрация Байдена должна продолжать повышать цену для Владимира Путина и оставшихся у него союзников за эту... попытку запугать тех, кто откликнулся на призыв Навального к действию, бросив вызов коррупции Кремля и отстаивая свою свободу".

Сенатор Уикер напомнил о покушении на Навального, за которое он возложил ответственность на российские спецслужбы. "Теперь, когда он снова страдает в российской тюрьме, мы должны рассмотреть предложение Навального о санкциях для самых близких к Владимиру Путину людей, включая таких известных олигархов, как Роман Абрамович, Алишер Усманов, Игорь Шувалов и Николай Токарев".

Все перечисленные были ранее героями антикоррупционных расследований Навального, включить их в санкционный список предлагал от имени ФБК один из его руководителей Владимир Ашурков. США ввели санкции против ряда официальных лиц, причастных к преследованию Навального, но не против бизнесменов.

По словам конгрессмена Уилсона, Кремль своими действиями "демонстрирует презрение к российскому народу". "Это последняя по времени попытка Владимира Путина удержаться у власти, и в конечном итоге она потерпит неудачу", - считает Уилсон.

Президент США Джо Байден неоднократно призывал российские власти освободить Навального, считая его преследование политически мотивированным.

Навальный более трёх недель держал голодовку в колонии, требуя допустить к нему врача, которому он доверяет. В пятницу стало известно, что Навальный начал выход из голодовки после того, как его осмотрели врачи, не связанные с системой ФСИН.