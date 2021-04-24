США признали массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Белый дом признал массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Заявление сделано президентом США Джо Байденом 24 апреля, когда отмечается день памяти этих событий.

Белый дом традиционно публикует в этот день заявления, посвящённые памяти жертв, однако в нынешнем году в заявлении впервые употреблён термин "геноцид".

В заявлении говорится, что жертвами кампании массового уничтожения в Османской империи в 1915-м и последующие годы стали полтора миллиона армян. Также в документе содержится призыв к построению мира, основанного на толерантности и соблюдении прав человека, в котором поддерживалось бы достоинство и безопасность всех людей, а ужасы прошлого не повторялись. В заявлении также сказано, что США хотят почтить память жертв, а не возлагать на кого-либо вину.

В 2019 году геноцид был признан обеими палатами Конгресса США, однако тогда это решение не получило поддержки исполнительной власти.

В 1915–16 годах на территории Османской империи погибли до полутора миллионов проживавших там армян. Многие из них были убиты по распоряжению властей, уверены исследователи. Анкара категорически отрицает такую оценку событий, утверждая, что у государства не было целенаправленной политики убийства армянского населения.

Признать геноцид армян обещал перед первым для себя президентским сроком президент США Барак Обама, Джо Байден был в его команде вице-президентом. Однако Обама не выполнил своего обещания, уже после завершения второго срока на посту он говорил, что сожалеет об этом.

После решения США геноцид армян признают на государственном уровне больше 30 стран мира, в том числе Россия. В нескольких странах, например во Франции и Швейцарии, принимались законы о запрете отрицания факта геноцида.