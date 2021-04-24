Лондонский футбольный клуб "Челси" мог выйти из проекта нового турнира — Суперлиги — из-за позиции Кремля. Российское руководство выступило против, чтобы не оставить без престижного соревнования санкт-петербургский "Зенит" и владеющий им "Газпром". Такое утверждение содержится в публикации немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

О создании нового европейского клубного турнира, в котором должны были принимать участие ведущие команды континента, было объявлено 18 апреля. Уже 21 числа проект был приостановлен. "Челси" должен был стать одним из 12 клубов, основавших соревнование. Однако команда почти сразу покинула турнир, причём о её выходе из проекта сообщалось одним из первых.

У стадиона команды в Лондоне прошла акция протеста болельщиков, её показывали российские государственные каналы. Клуб выпустил заявление, в котором сказано, что руководство команды и её владелец — Роман Абрамович — сожалеют об участии в проекте.

В тексте немецкой газеты утверждается, без указания источников, что Абрамович получил "недвусмысленный намёк" из Кремля на то, что Суперлига "не соответствует интересам Отечества". Государственный "Газпром" — спонсор Лиги чемпионов, вместо которой должен был быть создан новый турнир.

Монополия владеет Санкт-Петербургским "Зенитом", участие которого в Суперлиге было бы крайне маловероятным. Утверждается, что миллиардер не захотел ссориться из-за футбола с президентом России Владимиром Путиным.

"Челси" одна из двух команд, чей быстрый отказ от участия предопределил развал проекта, утверждается в тексте. Второй клуб — "Манчестер Сити" мог отказаться от Суперлиги после того, как владеющий им брат шейха Абу-Даби узнал, что деньги в проект вложила Саудовская Аравия, с которой владелец, как утверждается, не захотел ассоциироваться.

Источник этого утверждения так же не приводится. Как и комментарии представителей "Челси", "Манчестер сити", их владельцев и других упомянутых в тексте персон и компаний.