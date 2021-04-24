Правительство запретит иноагентам и людям без опыта преподавания читать лекции

Российское правительство запретит читать лекции и преподавать вне университетов и школ людям без опыта преподавания, иностранным агентам, должникам по налогам и штрафам, судимыми по целому ряду статей Уголовного кодекса, включающих преступления против конституционного строя, здоровья населения и общественной безопасности.

Проект соответствующего постановления правительства выложен на Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. Документ определяет порядок работы принятого в марте закона о регулировании просветительской деятельности.

Постановление правительства определяет, что именно государство будет считать просветительской деятельностью и как будет за ней следить.

Действие, согласно тексту, распространяется на организацию презентаций, лекториев, мастер-классов, круглых столов и дискуссий, запуск научных и исторических интернет-порталов, подкастов и ютюб-каналов, то есть, на любое распространение знаний и опыта вне школ и университетов.

Даже для её проведения лекторам придётся заключать договора с образовательными, научными или культурными учреждениями, следует из документа. Они должны будут контролировать соответствие лекторов новым правилам, отчитываясь за это перед профильными их работе министерствами.

Против формулировок закона резко выступило научное и культурное сообщество. Резко против выступила Академия наук. Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом отклонить законопроект подписали более тысячи работников сферы культуры.

Онлайн-петицию против нового регулирования подписали почти 250 тысяч человек. Против выступила и думская оппозиция. Однако голосов одних только единороссов оказалось достаточным для принятия.