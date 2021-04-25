Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в июне

Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться уже в июне. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, стороны обсуждают конкретные даты переговоров с президентом США. Окончательное решение по встрече пока не принято.

Ранее на этой неделе подготовку встречи президентов подтвердил Белый дом. Вашингтон утверждает, что, несмотря на недавние санкции, хотят предсказуемых отношений с Москвой, и Байден готов обсуждать важные темы, например, контроль над ядерным вооружением и изменение климата.

В администрации Байдена подчеркивают, что на саммите лидеров двух стран поднимут и вопросы, по которым есть разногласия.

В середине апреля США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов. МИД России ответил зеркально и рекомендовал послу США Джону Салливану отправиться домой на консультации. Сейчас глава американской дипмиссии находится в Вашингтоне. Он намерен вернуться в Москву до встречи Байдена и Путина.

Российский посол в США Анатолий Антонов находится в России. Он покинул Вашингтон 20 марта для консультаций. Его отозвали в Москву после интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента Владимира Путина "убийцей", и пообещал, что российский президент заплатит за вмешательство в выборы.

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