Rutube заблокировал два ролика "Открытых медиа" об окружении Путина

Российский видеохостинг Rutube, которым владеет "Газпром-медиа", заблокировал два ролика издания "Открытые медиа". В расследованиях рассказывалось об окружении и родственниках президента России Владимира Путина. О блокировке видео сообщается на сайте "Открытых медиа".

Первый ролик был посвящён усадьбам ближайшего окружения президента, построенным рядом с так называемым дворцом Путина. Второй рассказывал о предполагаемой дочери главы государства Луизе Розовой.

Rutube уведомил журналистов о том, что данные видео нарушают условия пользовательского соглашения сервиса. Какие именно нарушения были зафиксированы, администрация видеохостинга не указала. В "Газпром-медиа" представителям "Открытых медиа" посоветовали обратиться в техподдержку Rutube. Там на запрос журналистов не ответили.

Ранее "Открытые медиа" обнаружили, что на Rutube невозможно загрузить расследование Алексея Навального о "дворце Путина". Корреспондент издания зарегистрировал на видеохостинге новый канал и попытался опубликовать на нём фильм оппозиционера. Через некоторое время ему пришло сообщение, что видео не прошло премодерацию.