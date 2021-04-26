Rutube заблокировал два ролика "Открытых медиа" об окружении Путина

Российский видеохостинг Rutube, которым владеет "Газпром-медиа", заблокировал два ролика издания "Открытые медиа". В расследованиях рассказывалось об окружении и родственниках президента России Владимира Путина. О блокировке видео сообщается на сайте "Открытых медиа".
Первый ролик был посвящён усадьбам ближайшего окружения президента, построенным рядом с так называемым дворцом Путина. Второй рассказывал о предполагаемой дочери главы государства Луизе Розовой.
Rutube уведомил журналистов о том, что данные видео нарушают условия пользовательского соглашения сервиса. Какие именно нарушения были зафиксированы, администрация видеохостинга не указала. В "Газпром-медиа" представителям "Открытых медиа" посоветовали обратиться в техподдержку Rutube. Там на запрос журналистов не ответили.
Ранее "Открытые медиа" обнаружили, что на Rutube невозможно загрузить расследование Алексея Навального о "дворце Путина". Корреспондент издания зарегистрировал на видеохостинге новый канал и попытался опубликовать на нём фильм оппозиционера. Через некоторое время ему пришло сообщение, что видео не прошло премодерацию.
- Фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина" появился в сети 19 января этого года. К апрелю он набрал на ютьюбе свыше 116 миллионов просмотров. В фильме утверждается, что резиденция президента России под Геленджиком площадью 68 гектаров была построена в 2010 году, её стоимость составляет больше миллиарда долларов. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Путин, комментируя расследование, заявил, что дворец никогда не был оформлен на него и не принадлежал его близким родственникам.
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