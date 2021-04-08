Rutube блокирует публикацию фильма Навального о "дворце Путина"

На российский видеохостинг Rutube невозможно загрузить расследование Алексея Навального о "дворце Путина". На это обратили внимание "Открытые медиа".

Корреспондент издания зарегистрировал на видеохостинге новый канал и попытался опубликовать на нём фильм Навального. Через некоторое время ему пришло сообщение, что видео не прошло премодерацию.

В пресс-службе холдинга "Газпром-Медиа", который является единственным владельцем Rutube, заявили, что расследование о "дворце Путина" нарушает "правила платформы в отношении соблюдения авторских прав", чьих именно – не уточняется. В команде Навального отметили, что никогда не были против публикации расследования третьими лицами.

Отдельно "Открытые медиа" отмечают, что корреспондент издания смог загрузить на Rutube сюжет телеканала "Россия" о вилле, на которой проживал Алексей Навальный в Германии, и что никаких претензий к нему на этапе премодерации не было. Администрация видеохостинга удалила сюжет только после того, как "Открытые медиа" опубликовали материал об этом.

В декабре прошлого года холдинг "Газпром-Медиа" приобрёл сто процентов акций российского видеохостинга Rutube. Глава холдинга и бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал работу над модернизацией Rutube с целью сделать площадку "такой же удобной", как и американская платформу YouTube.

В свою очередь Роскомнадзор, обвинив YouTube в цензуре, обратился к ведущим российским интернет-компаниям с призывом помочь в создании отечественных видеохостингов для внутреннего пользования, а Госдума и Совет Федерации одобрили закон, который даёт право Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, в том числе YouTube, если они допускают "цензуру" в отношении материалов российских СМИ.