Rutube блокирует публикацию фильма Навального о "дворце Путина"

На российский видеохостинг Rutube невозможно загрузить расследование Алексея Навального о "дворце Путина". На это обратили внимание "Открытые медиа".
Корреспондент издания зарегистрировал на видеохостинге новый канал и попытался опубликовать на нём фильм Навального. Через некоторое время ему пришло сообщение, что видео не прошло премодерацию.
В пресс-службе холдинга "Газпром-Медиа", который является единственным владельцем Rutube, заявили, что расследование о "дворце Путина" нарушает "правила платформы в отношении соблюдения авторских прав", чьих именно – не уточняется. В команде Навального отметили, что никогда не были против публикации расследования третьими лицами.
Отдельно "Открытые медиа" отмечают, что корреспондент издания смог загрузить на Rutube сюжет телеканала "Россия" о вилле, на которой проживал Алексей Навальный в Германии, и что никаких претензий к нему на этапе премодерации не было. Администрация видеохостинга удалила сюжет только после того, как "Открытые медиа" опубликовали материал об этом.
В декабре прошлого года холдинг "Газпром-Медиа" приобрёл сто процентов акций российского видеохостинга Rutube. Глава холдинга и бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал работу над модернизацией Rutube с целью сделать площадку "такой же удобной", как и американская платформу YouTube.
В свою очередь Роскомнадзор, обвинив YouTube в цензуре, обратился к ведущим российским интернет-компаниям с призывом помочь в создании отечественных видеохостингов для внутреннего пользования, а Госдума и Совет Федерации одобрили закон, который даёт право Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, в том числе YouTube, если они допускают "цензуру" в отношении материалов российских СМИ.
- Фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина" появился в сети 19 января. К апрелю он набрал на ютьюбе свыше 115 миллионов просмотров. В фильме утверждается, что резиденция президента России под Геленджиком площадью 68 гектаров была построена в 2010 году, её стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику" и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Владимир Путин, комментируя расследование, заявил, что дворец никогда не был оформлен на него и не принадлежал его близким родственникам. В ответ в команде Навального отметили, что ни сват президента Николай Шамалов, на которого был оформлен дворец, ни управляющий стройкой двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов в силу семейного кодекса России действительно не относятся к близким родственникам.
- Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель. "Россия-1" показала кадры из "дворца", на которых видно, что там идёт стройка или ремонт. При этом в беседах не под запись многие строители говорят, что "ни для кого не было секретом", что они работали на строительстве для Путина.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.