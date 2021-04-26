Суд оставил в силе, но чуть смягчил меры в отношении редакторов DOXA

Мосгорсуд смягчил запрет на определённые действия троим журналистам студенческого журнала DOXA, которые проходят по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Реакторам Владимиру Метелкину, Армену Арамяну и Наталья Тышкевич разрешили выходить из дома на двухчасовые прогулки – с 8 до 10 часов утра, пояснили в суде. Ранее обвиняемые должны были оставаться в квартирах с полуночи до 23-х часов 59 минут – то есть круглые сутки.

Рассмотрение апелляционной жалобы в отношении четвертой обвиняемой Аллы Гутниковой назначено на 28 апреля в Мосгорсуде.

Меру пресечения по делу DOXA избрал 14 апреля Басманный суд Москвы. Согласно его решению, обвиняемым помимо запрета на выход из дома не позволялось использовать любые средства связи и интернет, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката без разрешения следователя. В суд их доставили после обысков и допросов.

Поводом для возбуждения дела стало видео, на котором редакторы журнала обращаются к студентам и говорят о незаконности угроз руководства учебных заведений об отчислениях за участие в январских акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По тому же делу заочно проходит соратник Навального Леонид Волков.

DOXA издаётся с 2017 года, первоначально как студенческое издание Высшей школы экономики. Среди выступивших в поддержку журналистов - более 120 действующих профессоров и преподавателей ВШЭ. Они подписали открытое письмо, в котором говорилось, что их студенты, сотрудники и сотрудницы DOXA, "подверглись преследованию за свою журналистскую и правозащитную деятельность".