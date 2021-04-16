Более 120 преподавателей ВШЭ поддержали журналистов Doxa

Более 120 действующих профессоров и преподавателей Высшей школы экономики подписали открытое письмо в поддержку четырёх журналистов студенческого издания DOXA, против которых власти возбудили уголовное дело о вовлечении в протесты несовершеннолетних.

Письмо опубликовано на сайте газеты "Троицкий вариант". В нём преподаватели отмечают, что их студенты, сотрудники и сотрудницы DOXA, "подверглись преследованию за свою журналистскую и правозащитную деятельность".

DOXA издаётся с 2017 года, первоначально как студенческое издание ВШЭ.

Преподаватели вуза высказывают мнение, что у"головное преследование Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метёлкина и Наташи Тышкевич "противоречит здравому смыслу". "Основание для обвинений — ролик, где они говорили о незаконности отчислений студентов за реализацию ими права на свободу собраний и выражение своего мнения. Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить" - пишут авторы письма, призывая власти прекратить уголовное дело, а преподавателей других вузов присоединиться к письму.

В 2019 году DOXA в ВШЭ лишили статуса студенческой организации - как утверждают журналисты, по политическим мотивам. О нынешнем уголовном деле в вузе заявили, что оно не имеет отношения к ВШЭ, отметив при этом, что подходят к подозреваемым с учётом презумпции невиновности.

Ранее открытое письмо в защиту журналистов написали учёные, философы и преподавателей из университетов разных стран мира, включая США, Великобританию, Францию и Израиль. Среди них философы с мировым именем, такие как Славой Жижек, Этьен Балибар, Джудит Батлер. Они отметили, что "DOXA опубликовала довольно невинное видео, призывающее протестовать без страха", в котором "исключение студентов по политическим мотивам" названо незаконным. "Только тот, кто использует систему образования для воспитания покорной массы, может счесть критическое мышление "представляющим опасность" и запретить", - сказано в письме. При этом его авторы отметили, что "это, должно быть, почётно - быть обвинённым в том же преступлении, что и Сократ". Сейчас под этим письмом уже более 250 подписей.

14 апреля Басманный суд Москвы запретил выходить из дома и пользоваться интернетом четырем журналистам DOXA – Армену Арамяну, Владимиру Метёлкину, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой. В суд их доставили после обысков и допросов в рамках уголовного дела "о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни". Поводом для возбуждения дела стало видео, авторы которого обратились к студентам, заявив о незаконности угроз руководства учебных заведений об отчислениях за участие в январских акциях в поддержку Алексея Навального. По тому же делу заочно проходит соратник Навального Леонид Волков.