Дочь Навального выступит в Женеве на саммите по правам человека

Дочь заключенного оппозиционера Алексея Навального Дарья выступит на саммите по правам человеке в Женеве, который пройдет 7-8 июня. Об этом сообщается в твиттере саммита.
В феврале Алексей Навальный был удостоен Премии мужества Женевского форума по правам человека. Тогда организаторы выразили надежду, что политик "будет скоро освобожден и сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением". В случае, если этого не произойдет, на саммит планировали пригласить члена семьи Навального.
Женевский форум по правам человека проводят 25 правозащитных неправительственных организаций. В этом году на форуме выступит также бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, а в работе саммита примет участие российский оппозиционер, лауреат Премии мужества 2018 года Владимир Кара-Мурза.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: 2 февраля суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача. С призывом оказать Навальному медицинскую помощь выступили правозащитники, власти ряда стран, мировые знаменитости. 21 апреля в поддержку его требований в десятках городов России и мира прошли акции протеста.
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