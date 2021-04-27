Дочь Навального выступит в Женеве на саммите по правам человека

Дочь заключенного оппозиционера Алексея Навального Дарья выступит на саммите по правам человеке в Женеве, который пройдет 7-8 июня. Об этом сообщается в твиттере саммита.

В феврале Алексей Навальный был удостоен Премии мужества Женевского форума по правам человека. Тогда организаторы выразили надежду, что политик "будет скоро освобожден и сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением". В случае, если этого не произойдет, на саммит планировали пригласить члена семьи Навального.

Женевский форум по правам человека проводят 25 правозащитных неправительственных организаций. В этом году на форуме выступит также бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, а в работе саммита примет участие российский оппозиционер, лауреат Премии мужества 2018 года Владимир Кара-Мурза.