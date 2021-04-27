Тысячи полицейских оцепили рынки в Ростовской области

Более 3,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов оцепили территорию четырех крупных рынков в Аксайском районе Ростовской области, чтобы проверить законность их функционирования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Полицейским якобы поступила информация о незаконных мигрантах, организации проституции, торговле наркотиками и оружием. Предполагается, что все эти рынки принадлежали бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу главы Аксайского района Виталия Борзенко. Чиновника задержали 26 апреля, за день до операции на рынках. Он подозревается в участии в преступном сообществе, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Отмечается, что проверяемые рынки расположены на выезде из Ростова-на-Дону и занимают около 15 гектаров.
- Помимо Борзенко, подозреваемыми по уголовному делу о группе Карима Бабаева стали несколько ростовских предпринимателей. Кроме того, под арестом находится директор Аксайского рынка Иван Ситько: он обвиняется по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество и участие в преступном сообществе.
- Бабаеву принадлежит как минимум 19 юридических лиц. По данным ФНС, он состоит в списках массовых учредителей. Как писали ростовские СМИ, абсолютное большинство фирм Бабаева похожи на подставные.
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