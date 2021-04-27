Тысячи полицейских оцепили рынки в Ростовской области

Более 3,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов оцепили территорию четырех крупных рынков в Аксайском районе Ростовской области, чтобы проверить законность их функционирования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Полицейским якобы поступила информация о незаконных мигрантах, организации проституции, торговле наркотиками и оружием. Предполагается, что все эти рынки принадлежали бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу главы Аксайского района Виталия Борзенко. Чиновника задержали 26 апреля, за день до операции на рынках. Он подозревается в участии в преступном сообществе, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Отмечается, что проверяемые рынки расположены на выезде из Ростова-на-Дону и занимают около 15 гектаров.