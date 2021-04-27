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Украина вышлет из страны российского консула в Одессе

Акция протеста у здания российского консульства в Одессе, архив

Министерство иностранных дел Украины объявило российского консула в Одессе персоной нон грата и потребовало от него покинуть страну до 30 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение принято в ответ на высылку сотрудника украинского посольства в Москве 26 апреля. Имя высылаемого российского консула не называется. Украинская сторона пообещала продолжать отвечать зеркальными действиями на действия российских властей.

В свою очередь украинский дипломат был выслан после высылки сотрудника российского посольства в Киеве. Тому, в свою очередь, было велено покинуть страну после высылки украинского консула из Санкт-Петербурга.

Министерство иностранных дел России отказалось считать выдворение российского дипломата из Киева симметричной мерой на высылку из Петербурга и заявило, что оставляет за собой право на ответные шаги.

  • В последние недели Россия обменялась высылками дипломатов сразу с несколькими странами мира. Наиболее массовый случился с Чехией, каждая сторона отказала в пребывании больше чем 20 сотрудникам другой стороны. Российские были высланы из Праги после того, как их заподозрили в работе на разведку под дипломатическим прикрытием. Сотрудники российской военной разведки могли устроить взрывы на складе боеприпасов в восточной части Чехии, настаивают местные спецслужбы.

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