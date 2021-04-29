Принципы взаимности. Александра Вагнер – о посольских спорах

Практически одновременно с появлением новостей о причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице двух агентов ГРУ, известных уже по как минимум трём именам, Анатолия Чепиги (Боширов, Табаров) и Александра Мишкина (Петров, Попа), городские власти Праги рассказали общественности о том, что российское посольство уже много лет занимает часть парка Стромовка и незаконно отделило эту территорию высоченным забором. Вслед за этим стало известно о судебном споре вокруг виллы, которой пользуется посольство Российской Федерации в Чехии: её возврата более десяти лет добиваются потомки тех, кто в середине прошлого века вынужден был смириться с принудительной национализацией имущества.

Действия агентов ГРУ в Чехии, таким образом, показательны не только с точки зрения потока лжи в связи с их операциями, но и тем, что параллельно мы можем снова присмотреться к истории XX века: поразмышлять, каким было общество до Второй мировой войны, каким оно стало после поражения гитлеризма, с приходом к власти в Чехословакии коммунистов, как бесцеремонно стал вести себя Советский Союз после событий 1968 года в Праге (а вслед за СССР и Россия, не попытавшаяся ничего изменить), что принесли с собой реституционные законы, принятые после Бархатной революции. Все это прошлое, влияющее на наше настоящее.

Начнем с довоенного времени. Вилла, где сейчас проходят торжественные приемы, которые устраивает российское посольство в Праге, была национализирована президентом ЧСР Эдвардом Бенешем в 1945 году и передана в дар Советскому Союзу – "за помощь, которую СССР предоставил Чехословацкой республике в освободительном бою", как говорится в указе главы государства от 5 июня 1945 года. Современные чешские историки обращают внимание на то, что этот указ был подписан не на основании декретов или каких-либо других законов, а по прихоти самого Бенеша, который, правда, пообещал возместить нанесенный его решением ущерб из государственной казны. Но этого сделано не было.

Второй президент Чехословакии известен своими декретами, согласно которым после окончания Второй мировой войны было принудительно национализировано имущество немецких и венгерских граждан страны (основанием было лишение их гражданства), и последующая депортация почти трёх миллионов человек. Так называемые декреты Бенеша были ратифицированы парламентом только в 1946 году, а указ о национализации виллы, в которой сейчас располагается посольство России, датирован годом ранее.

Несмотря на то что коммунисты пришли к власти в Чехословакии после так называемого февральского переворота в 1948 году, послевоенная, Третья республика, как её называют (Бенеш был ее президентом), была крайне зависимой от СССР. Стиль её управления можно охарактеризовать скорее как авторитарный. По этой причине после Второй мировой войны началась массовая национализация: в октябре 1945 года государство присвоило себе крупные промышленные предприятия, банки и страховые компании, а к 1 марта 1947 года 61 процент сотрудников промышленных предприятий Чехословакии трудился на национализированных заводах.

Посольская вилла, видимо, положила начало этой политике. Но принадлежала она не немцам или венграм, выселенным после войны из страны, а предпринимателю еврейского происхождения. Банкир Георг Поппер приобрел её в 1927 году у другого финансиста, Фридриха Печека, начавшего строительство виллы сразу после появления независимой Чехословакии на карте мира, в 20-х годах прошлого века, в стиле французского барокко. Купивший особняк Поппер, опасаясь прихода к власти нацистов, переехал из Праги в Лондон и на родину так никогда и не вернулся. После прихода к власти коммунистов в 1948-м он потерял и возможность добиваться выплаты компенсации за утраченную недвижимость. Только после Бархатной революции и принятия законов о реституции (то есть о возвращении национализированного имущества прежним владельцам), потомки банкира получили возможность просить у государства возврата виллы.

Почему бы детям не играть рядом со зданиями, в которых живут дипломаты?

Этот судебный процесс тянется с 2008 года. Но, вопреки действующему законодательству, до сих пор решение о возвращении имущества принято не было. Дело в том, что истцы вынуждены вносить в качестве судебного сбора определенный процент от стоимости имущества. Сейчас этот платеж равняется нескольким миллионам чешских крон, которые потомки Поппера собрать, видимо, не могут. Тем не менее недавно они нашли возможность судиться не сразу за всё имущество целиком, но лишь за его отдельные части, чтобы судебный сбор не оказался таким уж большим. По новому иску они ждут решения уже три года. Если оно всё же будет принято, то посольство России должно будет покинуть как виллу, так и освободить земельный участок, на котором она расположена. За годы, которые прошли с момента национализации этой недвижимости, на нынешней территории посольства появилось несколько жилых зданий для нужд членов дипломатической миссии (они построены в 1970-х), а также храм Святой Людмилы, освященный в 1999 году. К земельному участку также после событий 1968 года Советский Союз самовольно присоединил часть городского парка, там и появились упомянутые жилые здания. Это стало возможным, так как после ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию часть парка рядом с посольством использовалась как военная база, здесь располагались советские военные.

Территория посольства России в Праге вообще впечатляет огромной площадью, особенно если сравнить её со зданиями и участками, которыми пользуются дипломатические представительства других стран. На земельном участке, по размерам сравнимом с небольшим городским кварталом, находятся вилла, несколько многоквартирных зданий, храм, пруд, просторная лужайка, и всё это обнесено высоченным забором. Забор, как заявил мэр Праги Зденек Гржиб, построен незаконно. Таким образом, посольство отгородило часть городского парка, чтобы пользоваться землей, принадлежащей городским властям, то есть речь идет об имуществе всех граждан Чехии.

Справедливости ради стоит отметить, что и посольство Чехии располагается в Москве в комплексе зданий, построенных на средства советских граждан. Комплекс включает в себя просторный двор с фонтаном, 7-этажным зданием для нужд дипломатической миссии, а также 5-этажными жилыми корпусами. Посольский комплекс был построен в середине 1950-х годов: Чехословакия к тому времени превратилась в государство-сателлит СССР, и таким образом кремлёвское руководство хотело подчеркнуть новый статус страны. Но ни Чехословакия, ни Чехия самовольно не захватывали никаких территорий сверх тех, что были предоставлены в распоряжение дипломатов.

Можно сколько угодно сравнивать размеры и стоимость имущества, которым пользуются сотрудники посольств в Москве и Праге, можно спорить о "принципах взаимности", но бесспорным является тот факт, что справедливым было бы не строить в пражском парке непроницаемый забор. Раз уж так случилось, что земельный участок не по праву достался посольству России в наследство от СССР, зачем было его ограждать. Почему бы детям не играть рядом со зданиями, в которых живут дипломаты? Почему верующие и туристы не могут приходить в храм, построенный на территории посольства? Ведь российские дипломаты в Праге наверняка иногда заглядывают в здешние костёлы, чтобы полюбоваться на витражи и богато украшенные алтари.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода​

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