Следователя по делу DOXA отстранили после обвинения в харассменте 

Следователя Следственного комитета России Екатерину Жижманову отстранили от допросов редактора студенческого издания DOXA Натальи Тышкевич после того, как её отвода потребовал другой журналист издания Владимир Метёлкин.

Ранее Метёлкин заявил, что Жижманова во время допроса назвала его "сексуальным" и трогала руками за плечо, чем нарушила его личные границы. Кроме того, по словам журналиста, следователь выписала ему ежедневный пропуск, и он посчитал, что она сделала это для того, чтобы чаще вызывать его на допросы. В свою очередь, Наталья Тышкевич заявила, что поскольку занимает жёсткую позицию по "сексуализированному насилию", то "не готова работать с харассерами".

Редакторов студенческого издания DOXA Владимира Метёлкина, Наталью Тышкевич, Армена Арамяна и Аллу Гутникову обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги. По версии следствия, 23 января журналисты опубликовали видеоролик, в котором обратились к студенческому сообществу, заявив о незаконности угроз руководства вузов отчислять учащихся из-за их присутствия на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба этот ролик, что и было сделано. Тем не менее, видео стало предметом для уголовного разбирательства.

Первоначально суд отправил обвиняемых под домашний арест, но затем разрешил троим из них, кроме Гутниковой, двухчасовые прогулки по утрам перед допросами.