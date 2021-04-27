Следователя по делу DOXA отстранили после обвинения в харассменте 

Следователя Следственного комитета России Екатерину Жижманову отстранили от допросов редактора студенческого издания DOXA Натальи Тышкевич после того, как её отвода потребовал другой журналист издания Владимир Метёлкин.
Ранее Метёлкин заявил, что Жижманова во время допроса назвала его "сексуальным" и трогала руками за плечо, чем нарушила его личные границы. Кроме того, по словам журналиста, следователь выписала ему ежедневный пропуск, и он посчитал, что она сделала это для того, чтобы чаще вызывать его на допросы. В свою очередь, Наталья Тышкевич заявила, что поскольку занимает жёсткую позицию по "сексуализированному насилию", то "не готова работать с харассерами".
Редакторов студенческого издания DOXA Владимира Метёлкина, Наталью Тышкевич, Армена Арамяна и Аллу Гутникову обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги. По версии следствия, 23 января журналисты опубликовали видеоролик, в котором обратились к студенческому сообществу, заявив о незаконности угроз руководства вузов отчислять учащихся из-за их присутствия на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба этот ролик, что и было сделано. Тем не менее, видео стало предметом для уголовного разбирательства.
Первоначально суд отправил обвиняемых под домашний арест, но затем разрешил троим из них, кроме Гутниковой, двухчасовые прогулки по утрам перед допросами.
- DOXA – независимый студенческий журнал о современном университете, который активно освещает острые проблемы образования в России и мире.
- В декабре 2019 года Совет фонда поддержки студенческих инициатив Высшей школы экономики лишил журнал DOXA статуса студенческой организации. Правовое управление ВШЭ представило перечень статей, которые якобы порочат честь вуза, в частности про акции за честные выборы в Мосгордуму. В среду пресс-секретарь ВШЭ заявил, что нынешние события с журналистами DOXA не имеют к вузу отношения. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что DOXA не является студенческим изданием и носит общественно-политический характер. "Там студенческих вопросов мало", – сказал Песков, комментируя обыски и задержания журналистов.
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