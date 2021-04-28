Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который был застрелен бойцами Росгвардии в ходе обыска по подозрению в краже четырех рулонов обоев.

Дело закрыто по согласию с родственниками в связи со смертью обвиняемого говорится в сообщении, опубликованном на странице суда во "ВКонтакте". Суд также постановил вернуть четыре рулона обоев продавцу, добавляет Znak.com.

Таушанков был застрелен в ночь на 1 июня 2020 года при попытке задержать его за кражу. В сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета, говорится, что "применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего". Утверждается, что он при попытке задержания высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и размахивал ножом.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело против Таушанкова по факту применения насилия к сотрудникам полиции. Судебно-медицинская экспертиза признала Таушанкова невменяемым. Уголовному делу был присвоен гриф "совершенно секретно".

При этом следствие отказалось возбуждать дело об убийстве Таушанкова по заявлению его родителей. Они подали жалобу в ЕСПЧ.