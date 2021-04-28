Прокуратура Болгарии расследует возможную причастность граждан России в организации серии взрывов в стране. Целью атак могли быть боеприпасы, предназначенные для поставки в Грузию и Украину. Возможные диверсии проходили как минимум с 2011 до как минимум 2020 года. Об этом ведомство сообщило на пресс-конференции в среду.

"С высокой степенью уверенности можно сделать вывод, что действия российских граждан были направлены на прекращение поставок спецпродукции в Грузию и Украину", - цитирует Болгарская служба Радио Свобода представителя генпрокуратуры Сийко Милеву.

Ранее сообщилось, что россияне — военнослужащие армейского Главного разведывательного управления могут быть причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия.

Следствие изучает возможную причастность России к взрыву 12 ноября 2011 года на складе оружейной компании Гебрева EMCO, где находилась продукция, предназначенная для Грузии.

Два последовательных взрыва произошли на складах военного завода в Иганове в центре страны в марте и апреле 2015 года. Там, по данным министерства экономики Болгарии, так же хранилась продукция EMCO.

31 мая 2015 года произошёл пожар в здании бывшего Института специальной техники, в результате которого сгорели материалы расследования взрывов в Иганове. В 2020 году взрыв произошёл на складе завода "Арсенал" около города Мыглижа.

Заявление болгарской прокуратуры поступило через 11 дней после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве военных складов во Врбетице в октябре 2014 года.

По версии чешских спеслужб, к операции могут быть причастные высокопоставленные офицеры ГРУ, а личное руководство операцией мог вести генерал Андрей Аверьянов.

По подозрению в причастности к взрывам объявлены в розыск предполагаемые офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Их так же считают подозреваемыми в покушении на бывшего начальника отдела кадров ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. Их же называют подозреваемыми в покушении на Гебрева — предполагается, что бизнесмен, как и Скрипаль, мог быть отравлен боевым ядом "Новичок", классифицированным как запрещённое к применению в мире химическим оружием.