Журналистку "Медузы" Кристину Сафонову повторно вызвали в полицию

В Москве корреспондентку издания "Медуза" (признано российскими властями иностранным агентом, но не согласно с этим решением) Кристину Сафонову повторно вызвали в полицию, чтобы составить протокол по административной статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. В среду она давала объяснения в отделе МВД по Молжаниновскому району столицы из-за своей работы на акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля, сообщается на сайте издания.
Сафонова объяснила полицейским, что работала на митинге, как журналист. Она предоставила редакционное задание и другие документы. После этого ей вручили определение о повторном вызове в отдел для составления административного протокола.
Ранее во вторник к Сафоновой домой пришёл участковый. Её попросили предоставить документы, подтверждающие, что она присутствовала на акции как журналист.
- 21 апреля в городах России прошли несанкционированные акции протеста с требованием прекратить преследование находящегося в колонии Алексея Навального и предоставить необходимую ему медицинскую помощь. После их окончания как в МВД, так и в правозащитных организациях, отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных. Однако с пятницы полицейские стали активно приходить домой с обысками и протоколами к участникам акций и к тем, кто, по мнению правоохранительных органов, призывал в них участвовать. Ранее сообщалось, что только за минувшие выходные были задержаны, оштрафованы или арестованы более семидесяти сторонников Алексея Навального.
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