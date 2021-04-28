Журналистку "Медузы" Кристину Сафонову повторно вызвали в полицию

В Москве корреспондентку издания "Медуза" (признано российскими властями иностранным агентом, но не согласно с этим решением) Кристину Сафонову повторно вызвали в полицию, чтобы составить протокол по административной статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. В среду она давала объяснения в отделе МВД по Молжаниновскому району столицы из-за своей работы на акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля, сообщается на сайте издания.

Сафонова объяснила полицейским, что работала на митинге, как журналист. Она предоставила редакционное задание и другие документы. После этого ей вручили определение о повторном вызове в отдел для составления административного протокола.

Ранее во вторник к Сафоновой домой пришёл участковый. Её попросили предоставить документы, подтверждающие, что она присутствовала на акции как журналист.