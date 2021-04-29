Европарламент пригрозил России отключением SWIFT и эмбарго на газ

Европарламент призвал, в случае вторжения российской армии на территорию Украины, ввести жёсткие санкции против России, а именно отключить её от международной системы банковских платежей SWIFT, ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, запретить въезд в ЕС российским олигархам и членам их семей и заблокировать их активы.

Такие предложения содержатся в резолюции, одобренной Европарламентом в четверг. Она посвящена нарушению прав находящегося в заключении в России Алексея Навального, наращиванию российского военного присутствия у границ с Украиной, а также взрывам на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году, в которых чешские власти недавно обвинили российские спецслужбы.

Среди тех мер, которые депутаты Европарламента предлагают принять немедленно - остановка строительства газопровода "Северный поток-2", санкции против лиц, участвовавших в преследовании Навального, а также высылка российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Чехией (некоторые страны уже выслали от 1 до 3 дипломатов, но речь идёт пока о меньшинстве стран ЕС). Также рекомендовано распространить европейский аналог "закона Магнитского" на преступления, связанные с коррупцией.

Документ поддержало большинство фракций Европарламента, за проголосовали 569 депутатов, против — 67.

Отключить Россию от SWIFT и не покупать у неё нефть и газ предлагается впервые. Угроза таких мер должна, по мнению членов Европарламента, заставить Россию отказаться от агрессивных планов по отношению к Украине. В документе подчёркивается, что, несмотря на сообщения об отводе войск, Европарламент "по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму".

Резолюция носит рекомендательный характер. Такие меры, как остановка строительства "Северного потока-2" или введение санкций против олигархов Европарламент уже предлагал после ареста Навального в январе. ЕС тогда ввёл санкции против ряда руководителей российских силовых ведомств.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее заявил на сессии Европарламента, что как отключение России от SWIFT, так и остановка строительства "Северного потока-2" - не в компетенции Евросоюза. Речь идёт о решениях частных компаний или же отдельных государств. Боррель подчеркнул, что российские власти, по его мнению, взяли курс на конфронтацию с ЕС, но отметил важность сохранения каналов для диалога.