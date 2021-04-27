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Лицом к событию

Огонь по штабам

Во время акции в поддержку лидера российской оппозиции Алексея Навального. Москва, 21 апреля 2021 года.
Прокуратура запретила работу штабов Навального. 29 апреля в суде рассматривается дело о переводе ФБК из статуса "иностранного агента" в положение "экстремистской организации". Запрет почти неминуем. За уик-энд задержали, оштрафовали и арестовали свыше 70 протестовавших в поддержку Алексея Навального. Репрессии продолжаются. Общее количество задержанных в связи с последней акцией протеста в России приближается к двум тысячам человек.

События последних дней обсуждают историк и политолог Василий Жарков, председатель Совета Правозащитного Цента «Мемориал» Александр Черкасов, на связи из Берлина социолог и политик Игорь Эйдман.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 27 апреля в 17:05

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