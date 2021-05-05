Цифры, факты, нелюбовь. Владимир Бекиш – о русофобских рейтингах

Можно, конечно, поговорить о насущном. О новой волне высылки российских "дипломатов" из стран Европы. Об обвинениях в подготовке агрессии России в Украину. О зависти Запада к вакцине "Спутник V" и её неприятии. Об угрозах санкций и отключения России от SWIFT. Об отказе России от международной космической станции. В общем, о нарастающей напряженности в отношениях Запада и России. И о нарастающем в ответ чувстве российского собственного достоинства.

Почему это происходит сейчас, почему они вдруг взбеленились против нас, почему они считают, что Россия взбеленилась против них? Самое логичное и привычное объяснение: потому что Россия самая лучшая в мире. И россияне самые лучшие в мире. Они изобрели всё, что есть. Они живут честнее всех. Они самые гуманные, духовные и всё такое. Поэтому Запад веками завидует россиянам и России и, соответственно, ненавидит Россию со времён Ивана Грозного и хочет её сожрать.

Ну, допустим: самые лучшие. И тогда взглянем, чему же завидует Запад? Что же есть такое Россия сегодня (не путать с названием телеканала)? Патриотам и российскому телевидению известно, что россияне самые счастливые люди в мире. Запад – он думает, что это он счастлив, однако куда им… Вот рейтинг стран мира по Индексу счастья. Для его оценки сопоставляются ВВП, здравоохранение, продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, безопасность, уровень коррупции. Первая тройка в этом рейтинге: Финляндия, Дания, Швейцария. США – 19-е место, Германия – 13-е место. На последнем, 146-м месте – Афганистан. Россия – 76-я. Утешим себя тем, что счастье, видимо, все понимают по-разному... И им нас не понять!

Вот рейтинг конкурентоспособности стран. При его расчете учитываются инновации, уровень образования, эффективность рынков труда, финансовая эффективность и ещё десяток параметров. Последнее, 141-е место – Чад, впереди всех Сингапур, за ним США и Гонконг. Россия – 43-е место, сильно уступая Польше, Чили, Канаде…

Ну, хорошо. Пусть Россия не очень конкурентна по сравнению со всякими, скажем, Малайзиями и Чехиями. Но есть же мозги, наука, достижения и успехи в научно-техническом прогрессе. Именно на это Россия опирается, рассчитывая стать ведущей технологической державой, а не "сырьевым придатком". Вот рейтинг стран мира по затратам на НИОКР, в процентах от ВВП.

Израиль – 5%. Южная Корея – 4,65 %. Швеция – 3,34%. Япония – 3,26 %. Ну, и – наше все и главное: Россия – 0,99%.

Конечно, можно сказать, что деньги не главное. Можно потратить миллиард долларов и ничего путного не придумать. А можно потратить пять копеек, но потрясти мир своим изобретением. Тогда взглянем на количество заявок на патенты, которые подают разные страны, на начало 2020 года. Китай – 1 542 000 заявок. США – 597 000. Япония – 313 000. Далее в рейтинге Южная Корея, Евросоюз, Германия, Индия. Ну, и Россия – 34 000 заявок. В 45 раз меньше, чем Китай, в 18 раз меньше, чем Америка.

Отвлечёмся. Говорить о том мире, в котором многие вокруг умнее нас, счастливее нас, привлекательней нас, не радует. Даже раздражает. До такой степени, что хочется обозначить "красные линии", и пусть только посмеют пересечь! Кстати, о миролюбии, и такой рейтинг тоже есть. И в нём самая миролюбивая страна – эх… Исландия… А на втором-то месте – опять "эх"! – Новая Зеландия. Всего в этом рейтинге 163 страны, самые нехорошие – Афганистан, Сирия, Ирак. Россия – на 154-м месте из 163. Слегка опережая Центральноафриканскую Республику.

Ну, хорошо. Хочется же найти какой-нибудь рейтинг, где мы пусть не на первом месте, но хотя бы в пятерке самых-самых! Есть такой рейтинг, Россия в нём на 4-м месте! Безусловно опережая Италию с её 144-м местом или Эмираты с их 175-м. Это рейтинг по уровню самоубийств: 27 человек на 100 000 населения в год у России. Выше только Гренландия да Гайана с Лесото.

Какими ещё более русофобскими были рейтинги, если бы Россия нефть не продавала?..

Сегодняшний мир совсем непрост, далеко не все страны и народы могут реально выстоять, к сожалению… Потому что не работают экономики. Нарушаются транспортные пути. Выживать многие надеются за счет накопленного: ресурсов, денег, золота. Золото, если оно есть, всякому приятно, особенно если оно таится не в земле, а припрятано в государственных хранилищах. Вот список:

США – 8133 тонны, Германия – 3362 тонны, Италия – 2452 тонны, Франция – 2436 тонн, Россия – 2299 тонн, Китай – 1948 тонн. Что меня удивило: у Великобритании всего-то 310 тонн, а у Испании, которая вроде ничуть не хуже соседей, и того меньше. Вот у Великобритании золотых резервов в 7 раз меньше, чем у России. А народ живёт пообеспеченней, чем россияне…

А вот ещё ужасно интересно – нефть: тем, у кого она есть, тоже хорошо. Не будем говорить о запасах, посмотрим, что счастливцы добывают и продают. Первое, что приходит на ум – великие нефтяные державы: Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Ирак, Иран, Кувейт и Венесуэла. Ну, и США пытаются "примазаться". Как раз США и первые в мире по объёмам добычи – 12,3 млн баррелей в день. При этом продажа – 1,2 млн баррелей в день, то есть 10% процентов от добычи. Остальное идёт на собственные нужды, для собственной экономики. На втором месте по объему добычи великая нефтяная Россия: 10,8 млн баррелей в день, на экспорт 5 млн баррелей в день, то есть половина. И хорошо, наверное, что Россия продает "им всем" половину своей нефти. Представляете, какими ещё более русофобскими были все эти рейтинги, если бы не продавала?..

Владимир Бекиш – блогер



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