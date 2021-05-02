Десятки писателей и журналистов поддержали адвоката Павлова

Писатели, журналисты и блогеры из правозащитной организации ПЭН-Москва, а также члены ассоциации "Свободное слово" выступили с открытым письмом в поддержку адвоката, руководителя объединения "Команда-29" Ивана Павлова, у которого ранее прошли обыски.

"Иван Павлов — один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России", - говорится в письме, которое подписали более 80 человек. Текст опубликован на сайте "Свободного слова". В нём, среди прочего, говорится, что преследование юриста, изъятие у него конфиденциальных документов – это "акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова". Подписавшие письмо также не исключают, что адвоката хотят вывести и из дела Фонда борьбы с коррупцией, который внесён российскими властями в список иностранных агентов и который прокуратура требует признать экстремистской организацией. "Меньше информации - проще давление на обвиняемых. Проще давление на обвиняемых - легче приговаривать невиновных", - подчёркивается в открытом письме.

Утром 30 апреля обыск прошёл в гостиничном номере Ивана Павлова в Москве, он был задержан сотрудникам ФСБ. Следственные действия прошли также у его жены, члена "Команды 29" Игоря Дорфмана и в офисе Павлова в Санкт-Петербурге. Позднее в тот же день стало известно, что обыски связаны с возбужденным против адвоката уголовным делом о разглашении тайны следствия, связанного с обвиняемым в госизмене Иваном Сафроновым.

Басманный суд Москвы избрал в отношении Ивана Павлова меру пресечения в виде запрета определенных действий. Юристу запретили общаться со свидетелями по своему делу, пользоваться телефонной и телеграфной связью и интернетом. Его также обязали являться к следователю по первому требованию. "Подобное решение суда, по сути, означает для Павлова еще до приговора ограничение адвокатской деятельности", - подчёркивают пописавшие в его поддержку письмо писатели, поэты и журналисты.

Ивану Павлову грозит до трёх месяцев ареста. Сам он заявил, что "ничего предосудительного не совершал", и связал своё преследование с делами своих подзащитных. Среди тех, кто выступил в защиту адвоката, писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Мария Галина, Сергей Гандлевский, Виктор Шендерович, поэты Лев Рубинштейн, Юлий Гуголев, Михаил Айзенберг, Ольга Седакова, журналисты Сергей Пархоменко, Зоя Светова, Татьяна Вольтская, Елена Фанайлова, Ксения Ларина и другие.