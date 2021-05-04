Бывший британский разведчик собрал для ФБР новое досье на Трампа

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, автор так называемого досье о предполагаемом сговоре с Кремлём экс-президента США Дональда Трампа, предоставлял ФБР второй такой документ – уже во время президентского правления Трампа. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Первый документ Стила о Трампе охватывает период с июня по декабрь 2016 года. Собеседники The Telegraph полагают, что бывший разведчик контактировал с ФБР и после вступления Трампа в должность президента Соединённых Штатов.

Второй документ содержит новые заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США и видеозаписи с компроматом на Трампа, утверждают источники. Кроме того, в досье может быть информация о контактах бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Москвой.

Новое досье, по данным журналистов, включает необработанные разведданные, полученные компанией Стила – Orbis Business Intelligence. Она занимается аналитикой и корпоративной защитой.

В конце прошлого года издание The Wall Street Journal со ссылкой на интервью, рассекреченные записи ФБР и обнародованные документы писало, что одним из источников информации для Стила для первого досье была бывшая сотрудница РИА Новости, PR-менеджер из Перми Ольга Галкина. В интервью прессе она рассказала, что никогда не общалась со Стилом.