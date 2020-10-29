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WSJ: информатором "досье Трампа" оказалась менеджер из Перми

Ольга Галкина

Источником информации для так называемого досье о предполагаемом сговоре Дональда Трампа с Кремлем, составленном бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом, была бывшая сотрудница РИА Новости, PR-менеджер из Перми Ольга Галкина. Об этом сообщается в расследовании The Wall Street Journal со ссылкой на интервью, рассекреченные записи ФБР и обнародованные документы. Эту информацию изданию подтвердил бывший высокопоставленный американский чиновник.

Как пишет The Wall Street Journal, Галкина тогда жила на Кипре и работала PR-менеджером в одной из дочерних компаний холдинга XBT Holding, известного хостинг-провайдером Webzilla, и принадлежащего Алексею Губареву. Летом 2016 года с ней связался Игорь Данченко, с которым она училась в школе в Перми и с тех пор поддерживала дружеские отношения. Данченко работал на бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила и получил задание проверить информацию о связях Трампа с Россией.

По данным издания, в тот момент Галкина была в ссоре с начальством, которое грозило ей увольнением. В ноябре 2016 года она ушла с работы, а через несколько недель передала Данченко информацию, которая затем использовалась в досье на Трампа.

В частности, она рассказала, что Webzilla участвовала во взломе сервером Демократической партии США, а также, что Алексей Губарев был завербован российскими спецслужбами для этой атаки.

Галкина также стала источником информации о том, что юрист Трампа Майкл Коэн перед выборами президента США 2016 года встречался в Праге с посредниками со стороны Москвы, чтобы обсудить оплату работы хакеров и сокрытие их деятельности.

На вопросы The Wall Street Journal Ольга Галкина не ответила.

Личность Игоря Данченко была раскрыта летом 2020 года, после того, как администрация Трампа рассекретила отчет о его беседе с ФБР. Он признал, что собирал информацию для досье на Трампа. Источником информации, по словам Данченко, стал его школьный друг. Его имя Данченко не называл, но собеседник WSJ,работавший в сфере национальной безопасности, утверждает, что речь идёт именно о Галкиной.

Данченко рассказал ФБР, что Стил назвал ему четыре или пять имен из окружения Трампа для проверки. Данченко показал их Галкиной, и она почти сразу узнала Коэна. Позже она рассказала, что Коэн встречался с российскими представителями в одной из европейских стран.

Данченко отказался подтверждать или опровергать изданию информацию о своих источниках.

Рассекреченные материалы ФБР свидетельствуют о том, что источники Стила не вызвали доверия у ведомства.

Так называемое "досье Трампа" было целиком опубликовано изданием BuzzFeed в январе 2017 года. В нём утверждалось, что у Дональда Трампа были бизнес-интересы в России и якобы у российских спецслужб есть на него компрометирующие материалы.

Также сообщалось, что члены предвыборного штаба будущего президента во время избирательной кампании встречались с российскими чиновниками. Трамп и его советники назвали опубликованные материалы фальшивкой. СМИ и американская разведка не смогли подтвердить опубликованную информацию. Российские власти также заявили, что не собирали "компромат" на Трампа.

  • Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, пришел к выводу, что Москва действительно пыталась помочь Трампу. Однако признаков сговора людей из окружения Трампа с российскими властями обнаружено не было.
  • Согласно резюме Галкиной, с 2003 по 2005 год она работала в агентстве РИА Новости, была парламентским корреспондентом, затем пресс-секретарем губернатора Саратовской области, после чего занимала пост заместителя главы администрации Саратова.

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