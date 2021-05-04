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Россия выплатит ветеранам ко Дню Победы в 17 раз меньше, чем Казахстан

Президент России Владимир Путин с ветеранами Второй мировой войны в Курске

Выплаты ветеранам Второй мировой войны ко Дню Победы в России оказались в разы ниже, чем в Казахстане и Узбекистане.

В конце апреля в Пенсионном фонде России сообщили, что к 9 Мая ветераны получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. В Узбекистане, согласно указу президента, выплата составит 10 миллионов сумов или почти 86 тысяч рублей. Ещё большую сумму получат ветераны Казахстана: по одному миллиону тенге – около 175 тысяч рублей.

"Я не могу предположить никаких объяснений столь невысоких выплат ветеранам кроме особенностей руководства нашего министерства финансов", — заявил "Независимой газете" замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Такое решение чиновников он назвал "необъяснимым жмотством".

Как отмечаетZnak.com, размер выплат может быть связан с численностью ветеранов Второй мировой войны в трёх странах. В России выплату к 9 мая получат более 33 тысяч человек, в Узбекистане и Казахстане —по одной тысячи человек.

Уже не в первый раз власти России выплачивают ветеранам ко Дню Победы значительно меньше других бывших советских республик. Так, в прошлые годы небогатое молдавское государство выплачивало ко Дню Победы в четыре раза больше, чем российское, пишет "Независимая газета".

В 2020 года по случаю 75-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам Второй мировой войны в России выплатили по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывших узникам концлагерей — по 50 тысяч. В этом году в некоторых регионах выплатят более 10 тысяч рублей. Так, в Карачаево-Черкесии ветераны получат 50 тысяч рублей, в Курской области по 20 тысяч рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 15 тысяч.

Вторая мировая война завершилась более 75 лет назад, то есть самым младшим её участникам сейчас около 90 лет.

В 2008 году в России были приняты поправки в закон "О ветеранах", правительство обещало до 2016 года обеспечить жильем участников войны 1941–1945 годов. Однако это обещание так и не выполнено, а срок его исполнения ежегодно переносился. В российских регионах до сих пор остались те, кто стоит в очереди за социальной поддержкой, а часть ветеранов и вовсе не воспользовалась льготами.

В начале апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Второй мировой войны, приравнивание СССР к нацистской Германии и отрицание решений Нюрнбергского трибунала. Максимальный срок лишения свободы за эти нарушения будет составлять до пяти лет в колонии.

Законопроект был предложен депутатом Ириной Яровой на фоне судебного процесса против оппозиционера Алексея Навального, которого обвинили в клевете против одного из участников рекламного ролика государственного канала RT, оказавшегося ветераном Второй мировой войны.

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