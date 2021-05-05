Суд в Москве рассмотрит иск Навального к Пескову

Пресненский районный суд Москвы принял к производству иск о защите чести, достоинства и деловой репутации политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Навальный сможет участвовать в заседании, если захочет сам и если судья сочтёт это возможным. Об этом "Открытым медиа" сообщила представитель суда.

В конце марта Навальный во второй раз подал к Пескову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Первый иск против Пескова Навальный инициировал в ноябре 2020 года. Он требовал от Пескова опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение заявлений о том, что с Навальным "работают специалисты" ЦРУ и всё, что "озвучивает" оппозиционер – в частности, обвинения против президента Путина, – ему "вкладывает в уста" американская спецслужба. Тогда суд вернул иск из-за "процессуальных недостатков".

Ранее Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что возлагает ответственность за свое отравление на президента Путина. Песков тогда назвал слова оппозиционера "оскорбительными" и сказал, что тему Навального Кремль больше комментировать не будет.