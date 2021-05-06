Нежный Путин. Матвей Ганапольский – о прокажённых гражданах

Либеральные граждане с ужасом наблюдают, как Кремль меняет конституцию, сажает Навального и присваивает всем статус "иностранных агентов". И естественно, что то тут, то там слышны голоса, что возвращается 37-й год. Помилуйте, какой 37-й год? Успокойтесь и расслабьтесь, как советовал Оккам: "Не увеличивайте количество сущностей сверх необходимости". Другими словами, не приписывайте Владимиру Путину сложные цели. Цель у Путина проста до неприличия – собственно, она реально неприлична, если рассматривать Россию как правовую конституционную республику – он просто хочет править РФ столько, сколько ему заблагорассудится. Заметьте, я не говорю "вечно" или "пожизненно", я просто говорю, что вот сколько он захочет, столько и должен мочь. А для этого нужно, чтобы ему никто не мешал. Собственно, вот этой ликвидации "того, кто мешает", вот этому спрямлению пути между Путиным и президентским креслом и посвящена его деятельность последних лет. Спрямляет он этот путь крайне аккуратно. Более того, с определённой нежностью к собственным гражданам.

Вы скажете: а отравление Алексея Навального? А его арест и издевательства над ним в колонии? Вы правы, есть и то, и другое. Но разве Путин пересажал всю оппозицию? Нет, сидит человек, заявивший, что хочет идти в президенты, а это угроза. Угроза может быть разной – например, Путин считал, что Михаил Ходорковский хочет использовать свои деньги для достижения политических целей, и Ходорковский сел на 10 лет. А ещё Путин считал, что Владимир Гусинский своим НТВ и деньгами вознамерился угрожать ему. Итог известен: Гусинский сел, потом был изгнан из России, а канал НТВ был уничтожен. Возвращаясь к Навальному: разве кто-то забыл, как пару лет назад Путин чётко сказал, что не пропустит Навального во власть (это было во время его очередного общения то ли с народом, то ли с журналистами)? Вот он его и не пропускает.

Но Путин конкретен и нежен. Если ты угрожаешь его власти, то сядешь. Но "сын за отца не отвечает" – как мне кажется, речь ни о каких массовых репрессиях не идет, сажается конкретный человек. Конечно, можно спросить: а как же веерные аресты тех, кто ходит на митинги в защиту и поддержку Навального? А вы не ходите и не поддерживайте, говорит нам Путин. Вы поддерживаете того, кто мне угрожает, поэтому наказание вам будет больше назидательное, чтобы вы больше не ходили. Вы же не хотите в президенты, как Навальный? Но если захотите, то наказание будет совсем другим. Увидите каким.

Нежный Путин, как мне видится, хочет уйти от посадок вообще. Поэтому его командой постоянно и успешно разрабатывается простая технология, смысл которой в том, чтобы разделить россиян на агнцев и козлищ, а у козлищ отбить охоту мешать Путину, причём ещё на дальних подступах.

Ты можешь критиковать власть, только умеренно и не переходя на личность Путина, он всё же живой человек

Вначале придумали "иностранных агентов" – прекрасное изобретение, позволяющее издеваться над неугодными юридическими и физическими лицами, главным образом над неугодными СМИ и общественными организациями. Потом поджали просветительские организации: кто знает, кого и чем ты там просвещаешь? И вот теперь депутаты Госдумы предлагают два законопроекта, суть которых в запрете избираться тем, кто руководил организациями, признанными экстремистскими или террористическими. Но интересно, что запрет распространяется на тех, кто руководил ими три года до того(!), как организацию таковой признали. То же распространяется и на тех, кто подобные организации финансировал. При этом не только финансировал, но и консультировал, участвовал в деятельности такой организации. А если твоя организация перечисляет деньги из-за границы организации, которую российские власти признали "нежелательной", то и твоя немедленно становится "нежелательной", и за это предлагается уже тюрьма до четырёх лет. Такой трюк понятен: это для того, чтобы ты уже не въезжал в Россию.

Эти предлагаемые законы, конечно же, противоречат Конституции, статья 54-я которой чётко гласит, что "гражданин не может нести ответственность за деяние, которое на момент его совершения не признавалось правонарушением". Тем не менее закон, нарушающий Конституцию, предложен и, без сомнения, будет проголосован. Как к этому относиться?

Кто-то назовёт это диктатурой, кто-то – авторитаризмом, но я лишь благодарю Путина за его нежное отношение к собственным гражданам. Могло быть как при Сталине, почему бы и нет? Но Путин не мешает нам жить. Можешь заниматься мелким и средним бизнесом (крупным не стоит). Можешь петь любые песни, колоться отечественной вакциной, она в достатке. Можешь писать книги, снимать кино. Можешь пить водку или вести здоровый образ жизни в хорошеющей собянинской Москве или во Владивостоке. Тебе никто не мешает. Более того, ты можешь критиковать власть. Только умеренно и не переходя на личность Путина, он всё же живой человек и может обидеться.

Ты волен в своих желаниях и поступках, кроме одного – ты не должен бороться за власть и желать стать президентом. Путин как бы говорит: "Дорогие россияне! Пред вами открыты все пути, в том числе и эмиграция. Я не мешаю вам ни в чём, границы на страны замке от врагов, Кадыров держит Чечню, Крым вернулся в родную гавань – это всё для вас! Мне же оставьте малое – рулить этой страной!" Что важно: "дорогие россияне" слышат этот призыв, и на любых выборах Путин получает свои огромные проценты.

И никаких массовых репрессий! Просто часть граждан, которые недовольны Путиным, объявлена, ну, скажем так, типа прокажёнными. Или иначе можно сказать: лишена законных, конституционных гражданских прав. Эта часть не может задавать вопросы – на них никто не отвечает; она не может протестовать – за выход на улицу арест, штраф или срок; она не может создать или финансировать своим рублём профессиональную оппозицию (тех, кто отражает её интересы), ибо оппозиция признана экстремистской на закрытых судах.

Но все эти звериные атаки на демократию и гражданские права, по сути, есть синоним простого призыва: ну не идите в президенты, не мешайте мне! В России уже есть президент, и мы знаем его имя. Однако – не шире и не грубее. Нежный Путин лишь просит оставить ему его кресло, в котором он сидит уже двадцать лет, нежно сжимая в объятиях мёртвую Конституцию.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"



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