США обеспокоены положением женщин в Афганистане при талибах

Права женщин в Афганистане могут оказаться под угрозой после вывода войск США. Об этом сообщает Афганская служба Радио Свобода со ссылкой на отчёт американских спецслужб.

Если радикальная исламская группировка Талибан восстановит свою власть в стране, то прогресс в области прав женщин будет свёрнут, говорится в документе. Это одно из недавних предупреждений о последствиях вывода американских войск.

Во времена правления талибов с середины 1990-х до начала 2000-х годов женщинам запрещалось получать образование. В публичных местах от них требовали полностью закрывать лица. Кроме того, действовал запрет выходить из дома без сопровождения родственника мужчины. Женщин могли побить камнями за "аморальные поступки".

Афганской правительство и Талибан ведут переговоры о том, какой будет жизнь в стране после ухода войск США. Афганские правозащитницы заявили, что внимательно следят за переговорами между Талибаном и правительством. Женщины намерены потребовать от талибов гарантий, что они не станут сворачивать достижения, завоёванные за время американского присутствия.

Талибы на фоне переговоров высказались за право женщин самостоятельно выбирать себе мужей, а также приветствовали вовлеченность женщин в образование, бизнес, здравоохранение и социальную сферу при условии "правильного ношения исламского хиджаба". Составители отчёта американских спецслужб скептически относятся к этим обещаниям. Прогресс в области прав афганских женщин, больше обязан внешнему давлению, чем внутренней поддержке, говорится в документе.